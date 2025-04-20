Аукцион по продаже имущества в Старом городе провалился

На аукцион не заявился ни один претендент.

Rīgas nami обдумает изменение условий для проведения нового аукциона.

На аукционе планировалось продать земельный участок площадью 260 квадратных метров на улице 13 января, 25, земельный участок площадью 2104 квадратных метра на улице Калею, 78, здание площадью 2875 квадратных метров на улице Кунгу, 34, и здание площадью 185 квадратных метров на улице Калею, 78.

Стартовая цена на группу объектов была установлена на уровне 2 347 215 евро.

По оценке Rīgas nami, недвижимость выгодно отличается стратегическим расположением - в самом центре Риги, рядом с улицей 13 января. Rīgas nami отмечает, что здания предназначены в первую очередь для офисных помещений, предлагая возможность создать современную и презентабельную рабочую среду в одном из самых востребованных районов столицы.

В 2023 году оборот Rīgas nami составил 27 976 356 евро, а прибыль - 19 853 евро. Уставный капитал Rīgas nami составляет 110 162 151 евро. Предприятие принадлежит Рижскому самоуправлению.