Домбровскис: бюджетные расходы Латвии растут быстрее, чем рекомендовано Еврокомиссией

Как сообщила его советник Майя Целминя, аналогичное заключение о бюджетных планах получили и несколько других стран.

По словам Домбровскиса, Латвии, как и ряду других стран, необходимо уделять больше внимания вопросам фискальной дисциплины.

"Если мы посмотрим на осенний экономический прогноз Еврокомиссии, то увидим, что в этом и следующем году для Латвии прогнозируется дефицит бюджета в размере чуть более 3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Важно в ближайшие годы постепенно сокращать дефицит бюджета", - подчеркнул Домбровскис.

Еврозоне в целом Еврокомиссия дала такие же рекомендации - перейти к более жесткой бюджетной политике, чтобы фискальная и монетарная политика были согласованы. Как отметил Добмровскис, в настоящее время Европейский центральный банк проводит более жесткую политику с целью снижения инфляции, поэтому важно, чтобы фискальная политика также способствовала ее снижению, но дополнительные фискальные стимулы будут способствовать росту инфляции, а не экономики.

Как сообщалось, проект госбюджета Латвии на следующий год предусматривает доходы в размере 14,486 млрд евро, расходы - в размере 16,212 млрд евро. Дефицит бюджета в 2024 году планируется на уровне 1,3 млрд евро, или 2,8% от ВВП.

По сравнению с бюджетом 2023 года доходы госбюджета, согласно прогнозам, увеличатся на 1,763 млрд евро, а расходы будут на 1,538 млрд евро больше.