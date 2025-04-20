Видео Страны Балтии самостоятельно ищут деньги на "дроновый заслон"

В этом году Эстония получила от Еврокомиссии около 23 миллионов евро на укрепление границы. Министр внутренних дел Эстонии говорит, что около 18 миллионов из них пойдет на инфраструктуру, например, на прокладку волоконно-оптического кабеля к границе. Игорь Таро занял пост главы МВД после недавней смены эстонского правительства. Он более сдержан в своих прогнозах относительно хода строительства системы противодействия беспилотникам, чем его предшественник и инициатор идеи Лаури Ляэнеметс, который считал, что на реализацию проекта может уйти пять лет.

Литва также будет искать деньги в бюджете. Об этом на прошлой неделе заявил премьер-министр Гинтаутас Палуцкас. Однако Литва ждет предложений Эстонии о том, что делать дальше.

Игорь Таро, министр внутренних дел Эстонии:

NP: Можете ли вы точно сказать, есть ли у вас какие-либо прогнозы относительно сроков завершения проекта?

И. Т.: Мы все еще пытаемся договориться в коалиции о том, как сформулировать план и какие даты и цифры в него внести, но я думаю, что это займет еще как минимум несколько лет. Не слишком долго, потому что у нас не так много времени.

Рихард Козловскис, министр внутренних дел Латвии:

"Этот "дроновый заслон"... ему, вероятно, придется подождать".

NP: Подсчитали ли вы, во сколько нам это обойдется?

Р. К.: Я не могу назвать точную цифру.