Видео Страны Балтии самостоятельно ищут деньги на "дроновый заслон"

Чтобы защитить свои границы от нелегальной миграции, контрабанды и военных угроз, страны Балтии вместе с Финляндией, Норвегией и Польшей в прошлом году договорились о строительстве так называемого "дронового заслона". Прошел почти год, но проект до сих пор остается лишь идеей и не имеет конкретных очертаний. Эстонцы обратились с этой идеей и в Европейскую комиссию, надеясь на поддержку, но комиссия отказала в финансировании, сообщает программа Nekā personīga на телеканале TV3.
В начале марта этого года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о готовности программы наращивания военного потенциала ЕС. ReArm Europe предусматривает выделение 800 миллиардов евро на обеспечение безопасности в течение следующих четырех лет. Финансовый план сопровождался принятием "Белой книги" по европейской обороне. В ней определено, какие сферы нуждаются в наибольшем укреплении. Одна из них - беспилотники и системы противодействия беспилотникам.
В мае прошлого года на встрече министров внутренних дел стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии в Риге эстонцы выдвинули идею строительства "дронового заслона" на границе с Россией.
Марис Бружа, эксперт по беспилотным летательным аппаратам, пилот:
"Это сложный комплекс мер. [...] Должны быть так называемые детекторы дронов, которые могут обнаружить потенциальные беспилотники противника, а затем, соответственно, их обнаружение перейдет к так называемому отслеживанию дронов, чтобы мы могли определить, когда летит дрон, и примерно проследить за ним и понять, в каком направлении он летит. Затем в зависимости от его направления или результата отслеживания, когда беспилотник приближается на определенное расстояние, мы понимаем, или, скорее, идентифицируем, что это может быть за беспилотник. [...] У нас есть определенное время для принятия решения о том, как его сбить".
Идея заключалась в том, чтобы покрыть почти все 2500 км внешней границы Европы с Россией, развернув технологию мониторинга, идентификации и сбивания беспилотников еще до того, как они достигнут границы.
Эстонцы обратились в фонд Европейской комиссии по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой.
Автором проекта выступил Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии, а заявки на финансирование подали еще три страны - Латвия, Литва и Польша. Финляндия присоединилась в качестве наблюдателя. Эстонцы попросили у комиссии 12 миллионов евро, то есть весь имеющийся фонд. Предполагалось, что из этой суммы 4 миллиона достанутся им самим, а остальные участники получат по 2,6 миллиона.
Ивар Рускулис, заместитель начальника Государственной пограничной охраны Латвии:
"Проект должен был быть реализован в течение трех лет с момента подписания гранта. Была инфраструктура, а именно планировалось построить вдоль всей восточной границы так называемую систему под названием "дроновый заслон", где мы контролируем дроны, которые используются для совершения преступных действий, а именно для перемещения контрабандных товаров, сопровождения групп нелегалов для въезда в страну. [...] Мы надеялись, что сможем уложиться в эти суммы".
В начале апреля Еврокомиссия объявила, что не будет финансировать этот проект. Из восьми представленных предложений четыре были поддержаны. "Дроновый заслон", на взгляд комиссии, не соответствовал критериям фонда. Комиссия не сообщила, какие проекты будут поддержаны: это станет известно после подписания грантовых соглашений.
Европейская комиссия:
Проект "дронового заслона" не прошел отбор из-за того, что, по оценке экспертов, план не соответствовал целям и приоритетам проекта. Комиссия не комментирует предложения, не прошедшие отбор. Заявителям направлено подробное объяснение причин отклонения.
Игорь Таро, министр внутренних дел Эстонии:
"Вообще-то я не очень глубоко вникаю в сам проект, потому что им занимается Департамент полиции и пограничной охраны, но, как я понимаю, это очень небольшая заминка, и мы будем продолжать работать над этим планом".
В Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии не согласились с оценкой Еврокомиссии, поскольку, по их мнению, проект соответствует основным критериям отбора. Nekā personīga попросила предоставить для ознакомления письмо комиссии с отказом, но не получила его.
По неофициальным данным, отказ был вызван тем, что эстонский план был слишком общим.
Рихард Козловскис, министр внутренних дел Латвии:
"Возможно, я не был так глубоко в переговорах, может быть, на европейском уровне, но я понимаю и знаю основы. Я не буду спекулировать. Я не исключаю, что да, возможно, это было больше на уровне идеи".
Не получив денег от Еврокомиссии, эстонцы решили искать другие источники финансирования, например, из национального бюджета. Латвия все еще надеется на европейские деньги. Ни у кого нет четкого плана строительства "заслона", поэтому невозможно сказать, как скоро он будет построен.
В этом году Эстония получила от Еврокомиссии около 23 миллионов евро на укрепление границы. Министр внутренних дел Эстонии говорит, что около 18 миллионов из них пойдет на инфраструктуру, например, на прокладку волоконно-оптического кабеля к границе. Игорь Таро занял пост главы МВД после недавней смены эстонского правительства. Он более сдержан в своих прогнозах относительно хода строительства системы противодействия беспилотникам, чем его предшественник и инициатор идеи Лаури Ляэнеметс, который считал, что на реализацию проекта может уйти пять лет.
Литва также будет искать деньги в бюджете. Об этом на прошлой неделе заявил премьер-министр Гинтаутас Палуцкас. Однако Литва ждет предложений Эстонии о том, что делать дальше.
Игорь Таро, министр внутренних дел Эстонии:
NP: Можете ли вы точно сказать, есть ли у вас какие-либо прогнозы относительно сроков завершения проекта?
И. Т.: Мы все еще пытаемся договориться в коалиции о том, как сформулировать план и какие даты и цифры в него внести, но я думаю, что это займет еще как минимум несколько лет. Не слишком долго, потому что у нас не так много времени.
Рихард Козловскис, министр внутренних дел Латвии:
"Этот "дроновый заслон"... ему, вероятно, придется подождать".
NP: Подсчитали ли вы, во сколько нам это обойдется?
Р. К.: Я не могу назвать точную цифру.
Пограничная служба определила, что нужно для проекта, и теперь думает, где взять деньги. Сколько потребуется средств, не сообщается.
Ивар Рускулис, заместитель начальника Государственной пограничной охраны:
NP: Но пока нет конкретной оценки того, сколько средств потребуется?
И. Р.: Понимаете, финансирование, то, что мы запланировали, - это одно, а другое дело - цены, вы сами видите, что они растут довольно быстро, так что если мы получим это финансирование через год, нам, конечно, придется вносить коррективы в то финансирование, которое нам нужно. [...] На данный момент ситуация такова, что финансирования нет, и каждая страна ищет пути реализации идей и планов самостоятельно.
Пограничная служба сообщила нам, что она ищет дополнительные средства в других фондах, имеющихся в ЕС. Скорость строительства "заслона" будет зависеть от того, сколько денег удастся найти, поэтому они не берутся прогнозировать, когда этот "заслон" будет готов.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga
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