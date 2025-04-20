Видео GASO хочет повысить тарифы - домохозяйства тоже будут платить больше

В дополнение к повышению цен и общему росту расходов со следующего года компания Gaso хочет повысить тарифы на распределение газа. Изменения ощутят как домохозяйства, так и предприятия. Руководство Gaso обещает, что повышение будет символическим. Планируется также ввести новый тариф для компаний, которые производят биометан, хотя ранее было обещано, что в ближайшее время такие платежи вводиться не будут, сообщает программа Nekā personīga на канале TV3.
Новый тариф на распределение может вступить в силу с 2026 года. Для некоторых жителей Латвии счета вырастут, особенно для тех, кто использует газ в небольших количествах, например, для приготовления пищи.
Gaso является единственным оператором системы распределения природного газа в Латвии и принадлежит эстонской компании Elenger Grupp. Он управляет объектами и трубопроводами, по которым природный газ поступает от системы транспортировки к потребителям. Gaso не может самостоятельно устанавливать тарифы, он должен согласовывать их с Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK).
Янис Негрибс, директор энергетического департамента SPRK:
"Для домохозяйств, которые используют газ в плитах для приготовления пищи, предположительно, повышение составит около 1,35 евро в месяц. Для бытового отопления, которое является другим сектором, увеличение будет более индивидуальным, так как потребление там гораздо больше, чем в плитах. Для тех, кто тратит больше, будет действовать соответствующая переменная плата, которая снижена, так что у кого-то расходы даже уменьшатся. Но у тех, кто потребляет меньше газа или использует газ в качестве второго средства отопления, возможно, произойдет увеличение".
Тариф состоит из двух частей: фиксированной платы, которая вносится независимо от потребления, и переменной платы, зависящей от количества потребленного газа. Например, если вы редко пользуетесь газовой плитой, переменная плата будет незначительной или нулевой, а фиксированная плата останется неизменной. После вторжения России в Украину многие предприятия и домохозяйства отказались от газа. Поскольку количество пользователей уменьшилось, стоимость фиксированной части стала выше для каждого оставшегося пользователя.
Ранее в Gaso поясняли, что изменение тарифа связано со значительным ростом цен на природный газ, с ростом инфляции и расходов на рабочую силу, а также с существенным сокращением объемов переданного пользователям природного газа, что значительно повлияло на результаты деятельности Gaso. Если конкретнее, компания потеряла в последние годы 5 миллионов евро прибыли, когда в 2022 году из-за высоких цен потребление газа резко сократилось. На тариф также повлияло повышение ставок Euribor.
Илзе Петерсоне-Годмане, председатель правления Gaso:
"Если посмотреть на то, что мы подготовили, учитывая, что инфляция за эти пять лет составляет в целом 37%, а если посмотреть на нашу базу затрат, которую мы представляем на следующий тарифный период, то увеличение составит всего 6%".
"Когда у людей не было фиксированных платежей, они говорили - почему мы должны платить за эти трубы? Кто много тратит, тот пусть и платит. Это несправедливый подход. Мы понимаем, что все пользователи должны платить за содержание инфраструктуры. Не только крупные производственные компании. (...) Конечно, мы не можем в один день переложить все издержки на домохозяйства в том, что касается реальной корзины расходов, нашей работы и операционных затрат, на вас, на меня и на любого другого потребителя, но небольшими шагами мы распределяем это бремя между производственным сектором и частным потреблением", - поясняет председатель правления Gaso.
В то же время газовая инфраструктура в будущем может быть использована и для "зеленых" газов, таких как биометан. В Латвии не так много заводов, но несколько проектов уже находятся в разработке. Свой собственный завод также планирует построить топливная компания VIRŠI. Представители отрасли были удивлены тем, что Gaso вводит новую плату. Производители биометана, подключенные к газовой сети, должны будут платить по фиксированному тарифу.
Янис Бехтерс, руководитель энергетического сегмента VIRŠI:
"Таких тарифов не было. И у отрасли было понимание, что в течение некоторого времени тарифы к ним относиться не будут. Потому что есть ряд государств-членов ЕС, где полный цикл затрат на подключение обеспечивает системный оператор, покрывает за счет собственных средств. И там также имеются существенные скидки или вообще отсутствуют тарифы на подключение к газу".
Биометан - это то же самое, что и природный газ. Просто он производится из "зеленых" местных источников, поэтому его можно без ограничений закачивать в газотранспортные и распределительные сети. VIRŠI, как и другие производители так называемого "зеленого" газа, не продает его в Латвии, а экспортирует, например, в Германию. Операторы предупреждают, что этот ресурс в Латвии не безграничен. Другие страны используют его, чтобы соответствовать европейским "зеленым" критериям. Производители заключают контракты на пять, десять или даже 15 лет вперед. Если Латвия решит, что ей тоже нужно использовать этот продукт, может оказаться, что такой возможности уже нет.
Программа Nekā personīga отмечает, что уже неоднократно рассказывала о недовольстве участников энергетического рынка тем, что в Латвии до сих пор не принята единая стратегия развития энергетического сектора. Поэтому нет ни преемственности в решениях, ни долгосрочных планов, которые могли бы в том числе прогнозировать ситуацию с производством биогаза.
Несколько недель назад Министерство климата представило рабочую версию стратегии Комитету по экономическим вопросам Сейма. В ней по-прежнему не хватает важных моментов. Например, откуда государство возьмет деньги на софинансирование 34 миллиардов инвестиций в различные энергетические проекты?
Каспар Бришкенс, председатель комиссии Сейма по народному хозяйству:
"Чего не хватает в стратегии, и здесь я обращаюсь к Минфину, - энергетическая стратегия предусматривает инвестиции в размере 34,4 миллиарда в энергетический сектор до 2050 года. Значительная часть инвестиций поступит от частного сектора, но также имеется достаточно большой компонент государственных инвестиций. И чего мы не нашли в проекте стратегии, так это видения правительства и МФ, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе на ближайшие 10 лет: как страна будет финансировать необходимые государственные инвестиции. Чтобы мы не оказались в ситуации, как это было с Rail Baltica, когда Минфин делает вид, что ничего не знал о необходимости долгосрочного планирования этого финансирования".
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga
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