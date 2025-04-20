Видео GASO хочет повысить тарифы - домохозяйства тоже будут платить больше

Тариф состоит из двух частей: фиксированной платы, которая вносится независимо от потребления, и переменной платы, зависящей от количества потребленного газа. Например, если вы редко пользуетесь газовой плитой, переменная плата будет незначительной или нулевой, а фиксированная плата останется неизменной. После вторжения России в Украину многие предприятия и домохозяйства отказались от газа. Поскольку количество пользователей уменьшилось, стоимость фиксированной части стала выше для каждого оставшегося пользователя.

Ранее в Gaso поясняли, что изменение тарифа связано со значительным ростом цен на природный газ, с ростом инфляции и расходов на рабочую силу, а также с существенным сокращением объемов переданного пользователям природного газа, что значительно повлияло на результаты деятельности Gaso. Если конкретнее, компания потеряла в последние годы 5 миллионов евро прибыли, когда в 2022 году из-за высоких цен потребление газа резко сократилось. На тариф также повлияло повышение ставок Euribor.

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Илзе Петерсоне-Годмане, председатель правления Gaso: "Если посмотреть на то, что мы подготовили, учитывая, что инфляция за эти пять лет составляет в целом 37%, а если посмотреть на нашу базу затрат, которую мы представляем на следующий тарифный период, то увеличение составит всего 6%".