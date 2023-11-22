"Скорость была довольно большой". Очевидцы рассказывают о трагической аварии в Яунциемсе

На Яунциема гатве в Риге на прошлой неделе произошла тяжелая авария - водитель BMW потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и вылетел в кювет, сообщает передача Degpunktā.
Очевидец рассказал стражам порядка, как произошла авария, и при помощи телефона пытался визуализировать момент перед тем, как BMW врезалась в деревья на краю дороги. Еще один мужчина рассказал, что пережил на Яунциема гатве.
"Навстречу ехали две машины, и водитель хотел обогнать на довольно большой скорости. Он не сумел справиться с управлением", - рассказал очевидец.
По словам местных, водителя разбитой машины часто видели в состоянии алкогольного опьянения. Сел ли мужчина за руль пьяным, выяснит экспертиза.
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