"Скорость была довольно большой". Очевидцы рассказывают о трагической аварии в Яунциемсе

Очевидец рассказал стражам порядка, как произошла авария, и при помощи телефона пытался визуализировать момент перед тем, как BMW врезалась в деревья на краю дороги. Еще один мужчина рассказал, что пережил на Яунциема гатве.

"Навстречу ехали две машины, и водитель хотел обогнать на довольно большой скорости. Он не сумел справиться с управлением", - рассказал очевидец.

По словам местных, водителя разбитой машины часто видели в состоянии алкогольного опьянения. Сел ли мужчина за руль пьяным, выяснит экспертиза.

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