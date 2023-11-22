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"Скорость была довольно большой". Очевидцы рассказывают о трагической аварии в Яунциемсе

rus.tvnet.lv
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Спасатели на месте происшествия
Спасатели на месте происшествия Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

На Яунциема гатве в Риге на прошлой неделе произошла тяжелая авария - водитель BMW потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и вылетел в кювет, сообщает передача Degpunktā.

Очевидец рассказал стражам порядка, как произошла авария, и при помощи телефона пытался визуализировать момент перед тем, как BMW врезалась в деревья на краю дороги. Еще один мужчина рассказал, что пережил на Яунциема гатве.

"Навстречу ехали две машины, и водитель хотел обогнать на довольно большой скорости. Он не сумел справиться с управлением", - рассказал очевидец.

По словам местных, водителя разбитой машины часто видели в состоянии алкогольного опьянения. Сел ли мужчина за руль пьяным, выяснит экспертиза.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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