В элитной школе в центре Риги несколько недель не было отопления. Почему?

В 3-й Рижской государственной гимназии на протяжении нескольких недель не подключали отопление, сообщает передача 4. studija.
Директор учебного заведения Андрис Приекулис оценил это как чрезвычайную ситуцию, которая резко изменилась после того, как родители учеников обратились на телевидение.
Отопительный сезон должен был начаться 9 октября. Сначала тепло было, а потом обнаружилось, что более чем в 20 классах отопления нет.
После обращения к Rīgas nami выяснилось, что необходимо заказать деталь, так как был поврежден механизм электропривода. Эта деталь была поставлена только 18 ноября, и теперь отопление в школе обеспечивается.
Как указал один из родителей учеников, детям приходилось учиться при +12 градусов, и все больше школьников и учителей начали болеть.
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