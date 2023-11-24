Видео ⟩ Алкоголь и сигареты, вероятно, будут стоить дороже

Табачные изделия могут вырасти на 15%, а крепкий алкоголь на 8% к действующему акцизу уже с января. Таковы планы министра финансов, которые неприятно удивили торговцев.

"Если со следующего года акциз значительно повысится, то цена [за пачку сигарет] приблизится к пяти евро - по сравнению с Беларусью, где цена составляет один евро, прибыль в четыре евро будет очень хорошей для контрабандистов",

- сказал Анрийс Матисс, член правления Ассоциации традиционных и бездымных табачных изделий.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Хотя оптимальное и устойчивое решение по повышению акциза на табачную продукцию в среднесрочной перспективе ранее было одобрено правительством за счет повышения налога на 5% в год, министр финансов не собирается идти на уступки.

Ожидается, что предстоящие изменения в повышении акциза на табак и алкоголь будут рассмотрены правительством уже на следующей неделе.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas