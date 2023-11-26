Как сообщает New York Post, несколько туристов чудом избежали несчастного случая, пытаясь сфотографироваться на самом опасном пляже Исландии - Рейнисфьяра.
Видео ⟩ Туристы попытались сделать фото на самом опасном пляже Исландии. Это едва не закончилось трагедией
Мужчина и женщина приблизились к воде, чтобы сфотографироваться на пляже Рейнисфьяра с черным песком. Спустя несколько мгновений на туристов накатилась волна, от которой они едва спаслись. Оба туриста упали, но мужчине удалось встать на ноги. Он поспешил помочь женщине, которая не смогла подняться самостоятельно.
Главное правило на этом пляже - никогда не поворачиваться спиной к волнам (хотя люди на видео этого и не делали), а также не ходить там, где не видно других следов человеческих ног. Правило связано со "сникер-волнами", которые сначала кажутся спокойными, но внезапно становятся мощными и способны утащить человека в море, если тот не соблюдает технику безопасности.
@kelseystarlight This is what happens when you’re a cocky tourist and don’t listen the rules 😂 whyyyy are people like this?! Black Sand Beach is Icelands Most Dangerous Beaches (and one of the most dangerous beaches in the world) due to “sneaker waves” that look calm and small, but are in fact so powerful, they drag people out to the ocean and people have died here. The number 1 rule at this beach is: “Never turn your back on the waves” and to not go where you can’t see orher footprints. Some people will do anything for a video/photo. 💀 #iceland #blacksandbeach #blacksandbeachiceland #blacksand #reynisfjara #reynisfjarablacksandbeach #blackbeach #icelandbucketlist #thingstodoiniceland #icelandtravel #icelandadventure #icelandvolcanoeruption #icelandblacksandbeach #icelandtravel ♬ original sound - Kelsey
"Некоторые люди сделают что угодно ради видео/фото", - сказано в описании ставшего вирусным видео с туристами в TikTok.
За последние семь лет на исландском побережье скончались пять туристов. Последнее происшествие случилось в 2022 году, когда мужчина в возрасте 70 лет зашел в море и погиб.
Пляж расположен примерно в 180 километрах от Рейкьявика, столицы Исландии, рядом с небольшой рыбацкой деревней. Рейнисфьяра всемирно известен бальзовыми колоннами, морскими столбами и черным песком, образовавшимся вследствие вулканической активности вблизи. На пляже расположены предупреждения о мерах безопасности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!