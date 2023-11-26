Видео ⟩ Туристы попытались сделать фото на самом опасном пляже Исландии. Это едва не закончилось трагедией

Мужчина и женщина приблизились к воде, чтобы сфотографироваться на пляже Рейнисфьяра с черным песком. ​Спустя несколько мгновений на туристов накатилась волна, от которой они едва спаслись. Оба туриста упали, но мужчине удалось встать на ноги. Он поспешил помочь женщине, которая не смогла подняться самостоятельно.

Главное правило на этом пляже - никогда не поворачиваться спиной к волнам (хотя люди на видео этого и не делали), а также не ходить там, где не видно других следов человеческих ног. Правило связано со "сникер-волнами", которые сначала кажутся спокойными, но внезапно становятся мощными и способны утащить человека в море, если тот не соблюдает технику безопасности.

"Некоторые люди сделают что угодно ради видео/фото", - сказано в описании ставшего вирусным видео с туристами в TikTok.

За последние семь лет на исландском побережье скончались пять туристов. Последнее происшествие случилось в 2022 году, когда мужчина в возрасте 70 лет зашел в море и погиб.

Пляж расположен примерно в 180 километрах от Рейкьявика, столицы Исландии, рядом с небольшой рыбацкой деревней. Рейнисфьяра всемирно известен бальзовыми колоннами, морскими столбами и черным песком, образовавшимся вследствие вулканической активности вблизи. На пляже расположены предупреждения о мерах безопасности.