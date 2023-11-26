Целевая поддержка беднейшим: все больше и больше вопросов без ответов

Во время прошлого отопительного сезона господдержку выделили всем - и кому действительно необходимо, и тем, кто все-таки мог бы справиться с платежами самостоятельно. Теперь Сейм наконец утвердил закон, предусматривающий целевую поддержку домашних хозяйств с более низкими доходами. Но это не дает толком ответов - какой будет эта поддержка. Как сообщает передача LTV De Facto, из скупых новостей о планах следует: если наступит следующий кризис роста цен на энергоресурсы, может оказаться, что господдержку не получат даже те, чей доход вдвое меньше минимальной зарплаты.
Стоит напомнить, что, чтобы компенсировать населению рост расходов на отопление и электричество, ранее за два года государство потратило почти 700 млн евро. Такая сумма для бюджета - тяжелое бремя, тогда и прозвучали призывы к целевой поддержке. Для этого нужны были данные о домохозяйствах и их доходах, причем детальные, поскольку 1000 евро для человека, который живет один, означает другие возможности, чем 1000 евро на двух-трех человек.
Теперь нужная база готова - под контролем Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС), в котором взялись ее создать, когда другие медлили. Директор ГБКС Светлана Мякушкина пояснила, что система учтет данные о доходах от Службы госдоходов и Агентства государственного социального страхования и сведет их со сведениями о задекларированных по конкретному адресу людях.
Однако такая база данных ничего не значит, если неизвестно, как ее будут использовать для оказания поддержки. И пока ясности мало. "Сейчас [поддержка] предусмотрена в случаях, когда цены на энергоресурсы выросли сверх определенного лимита (мы пока не знаем, какой будет этот лимит, это решение делегировано Кабинету министров), и для тех домохозяйств, чьи доходы ниже определенного порога. Но этот порог тоже пока неизвестен", - сказала Мякушкина.
Принимать решение об этом не в ведении содержателей базы данных. Проект закона, который разработало Министерство климата и энергетики (МКЭ) и который должен был внести большую ясность, попал в Сейм от правительства в сентябре, и его рассмотрение закончили в ноябре. В законопроекте изначально была одна конкретная вещь - на поддержку смогут претендовать домохозяйства, у которых расходы на жилье - аренду и коммунальные платежи - превышают 30% доходов. Но в ходе дискуссий было решено, что это нельзя просчитать, и предложение вычеркнули из закона.
Из пояснений МКЭ следует, что этот принцип никуда не денется - то, какие домохозяйства будут соответствовать критериям для получения поддержки, по-прежнему будет определяться пропорцией расходов на жилье - 30%. "Но надо понимать, что мы в рамках этой новой системы поддержки не будем считать расходы каждого индивидуального домохозяйства на жилье. Это будет статистически средний показатель в Латвии", - отметила заместитель директора департамента энергетического рынка КЭМ Лива Шнитко.
Правда, в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) последнее исследование расходов на жилье есть только за 2019 год, и в ведомстве признали, что за основу для дальнейших расчетов действительно возьмут эти данные многолетней давности. "Но для каждой из позиций расходов мы учитывали коэффициент инфляции, который также доступен на сайте ЦСУ. Соответственно, если какая-то из позиций стоила Х евро в 2019 году, то мы прибавляем к этому коэффициент инфляции 40-50 и понимаем, какими тогда могут быть фактические затраты сейчас", - сказала Шнитко.
Что бы это значило, если бы такая система уже была введена в прошлом году, особенно при высоких затратах? Согласно исследованию ЦСУ, в 2019 году расходы на жилье на одного человека в домохозяйстве составили 61 евро и 51 цент. В декабре 2022 года, когда в соответствующей категории была самая высокая инфляция (59%), они составили бы около 97 евро. Таким образом, поддержка полагалась бы домохозяйствам, доходы которых составляют не более 325 евро на человека. Для домохозяйства из четырех человек это было бы в общей сложности 1300 евро.
При большем скачке цен, правда, и предел доходов поднялся бы. Например, если из-за инфляции цены удвоятся, то, чтобы получить поддержку, граница доходов составит 410 евро на человека, 1640 евро - для домохозяйства из четырех человек. Это лишь примерные расчеты, поскольку в Министерстве климата и энергетики до сих пор не раскрывают, при каком скачке цен предоставят поддержку.
В Министерстве благосостояния недоумевают по поводу возможного порога для поддержки, который, таким образом, получается довольно низким и доходит далеко не до всех с недостаточными доходами. В апреле МКЭ направило в Министерство благосостояния данные о том, что порог доходов может составить 570 евро, что уже было бы оптимальнее. Но, как он получился, оснований и последующих дискуссий не было.
Заместитель директора Департамента планирования и развития социальной политики Минблага Эвия Кула рассказала программе De Facto: "Там были голые данные, там были просто статистические данные без объяснений, без аргументации, почему то или иное. Мы как бы планировали, что этот разговор состоится во время разработки законопроекта. Но поскольку МКЭ подчеркнуло, что это вопрос Кабинета министров и такие детали должны решаться на уровне Кабинета министров, мы, скажем так, ждали этого проекта правил Кабинета министров, чтобы у нас была уже концептуальная дискуссия".
По наблюдению программы LTV De Facto на заседаниях Комиссии народного хозяйства Сейма, на которых рассматривался подготовленный министерством законопроект, большинство депутатов не отличались большим интересом и вопросами о планах, расчетах и других деталях, а значит, не убедились, действительно ли заложенное в законе основание позволит разработать такие правила, которые дадут наилучший возможный результат.
МКЭ прогнозирует, что согласование правил Кабинета министров с дальнейшей детализацией критериев поддержки может занять от двух до трех месяцев. В министерстве успокаивают - пока нет признаков того, что в ближайшее время ожидается резкий рост энергоресурсов, поэтому время есть. На ясность надеется и ГБКС, чтобы вновь созданная система не осталась без применения. Кроме того, со временем ее можно использовать не только для этого, но и для других целей. "Конечно, у системы огромный потенциал, и я надеюсь, что этот потенциал также будет эффективно использоваться. По сути, когда известна информация о средних доходах домохозяйства, можно планировать более целенаправленную политику поддержки в стране. Тогда можно понять, как живут наши домохозяйства и как государство могло бы помочь", - отметила Мякушкина.
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