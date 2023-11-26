Целевая поддержка беднейшим: все больше и больше вопросов без ответов

Что бы это значило, если бы такая система уже была введена в прошлом году, особенно при высоких затратах? Согласно исследованию ЦСУ, в 2019 году расходы на жилье на одного человека в домохозяйстве составили 61 евро и 51 цент. В декабре 2022 года, когда в соответствующей категории была самая высокая инфляция (59%), они составили бы около 97 евро. Таким образом, поддержка полагалась бы домохозяйствам, доходы которых составляют не более 325 евро на человека. Для домохозяйства из четырех человек это было бы в общей сложности 1300 евро.

При большем скачке цен, правда, и предел доходов поднялся бы. Например, если из-за инфляции цены удвоятся, то, чтобы получить поддержку, граница доходов составит 410 евро на человека, 1640 евро - для домохозяйства из четырех человек. Это лишь примерные расчеты, поскольку в Министерстве климата и энергетики до сих пор не раскрывают, при каком скачке цен предоставят поддержку.

В Министерстве благосостояния недоумевают по поводу возможного порога для поддержки, который, таким образом, получается довольно низким и доходит далеко не до всех с недостаточными доходами. В апреле МКЭ направило в Министерство благосостояния данные о том, что порог доходов может составить 570 евро, что уже было бы оптимальнее. Но, как он получился, оснований и последующих дискуссий не было.