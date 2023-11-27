Передача: В аукционе по продаже клиники в Елгавском крае подозревают неадекватно низкую цену

Почти 20 лет назад управление Елгавской районной больницей передали частной фирме. За эту услугу ей ежегодно выплачивается щедрая плата, хотя владелец частной компании в то же время получает и зарплату, одновременно входя в состав правления больницы. За эти годы частный управляющий непонятным образом получил и акции больницы, а в следующем году, возможно, у него появится возможность выкупить у самоуправления оставшуюся часть больницы по, возможно, искусственно заниженной цене, сообщает программа TV3 Nekā personīga.
С 2000 года в Латвии было зарегистрировано всего восемь договоров государственно-частного партнерства. Одним из них является договор Елгавской районной думы о концессии больницы от 2003 года. Тогда заявку подала только одна компания - полное общество Kapitāla pārvaldes sistēmas. В контракте предусматривалось, что самоуправление ежегодно выплачивает Kapitāla pārvaldes sistēmas до 10% от оборота больницы.
В прошлом году, когда Елгавская краевая дума принимала решение о выплате 85 000 евро частной компании, у депутатов впервые появились вопросы. Оказалось, что 20 лет самоуправление не получало со своей собственности никакой прибыли и еще платило частным лицам за то, что они хозяйничают в клинике без надзора и назначают в совет своих людей. Оппозиционные депутаты в связи со своеобразным договором обратились в ответственные министерства и следственные учреждения.
Елгавская краевая дума согласилась с коалицией, что договор не особо правильный. Нанятые думой юристы даже называют его незаконным, кроме того, за эти годы частный концессионер сумел получить неполные 12% акций муниципального предприятия.
До начала прошлого года Елгавским краем руководил Зиедонис Цауне из Латвийского союза крестьян. Теперь его место занял Мадарс Ласманис из "Для развития Латвии". Его позиция - договор через несколько лет закончится, поэтому сейчас его разрывать поздно.
В этом году Kapitāla pārvaldes sistēmas впервые с момента заключения договора не выставило думе счет за управление клиникой. В письменном ответе Nekā personīga компания сообщает, что пока не решила, стоит ли это делать. Это зависит от дальнейших действий думы. Решение о выплате суммы обычно принимает дума, но она выплачивается из средств Zemgales veselības centrs.
В октябре депутаты Елгавского края проголосовали за продажу принадлежащих государству 88% акций клиники. Они оценены в 2,56 миллиона евро. Оппозиция считает, что сумма гораздо ниже реальной стоимости предприятия.
Оборот Zemgales veselības centrs в прошлом году составил почти 5 миллионов евро. Чистая прибыль - около 200 тысяч. После окончания концессионного соглашения клинике больше не придется платить частному управляющему каждый год, однако оценщик компании считает, что рост клиники остановится, потому что так считает ее руководство.
Клиникой руководит Марите Спроге, в правлении работает и ее сын Гундарс Пролис. Он - один из владельцев Kapitāla pārvaldes sistēmas. В межведомственном координационном центре осенью прошлого года указывалось, что здесь усматривается конфликт интересов - Пролис владеет компанией, которая по поручению самоуправления должна контролировать подведомственную ему клинику.
В своих объяснениях в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заинтересованные лица заявили, что Пролис с самого начала присутствовал при создании полного общества Kapitāla pārvaldes sistēmas и подписании концессионного соглашения. Должностным лицом и владельцем он стал позже. Текст договора был написан Гиртом Вернерсом, который впоследствии стал прокуратором частной компании Kapitāla pārvaldes sistēmas.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией выяснило, что план передачи в концессию имущества Елгавской краевой думы был инициирован теми же лицами, которые впоследствии приобрели это имущество. Однако бюро приняло решение не возбуждать уголовное дело. Теперь прокуратуре предстоит решить, было ли это решение KNAB правильным.
Один раз прокуратура уже отменила решение KNAB. Ведомство уже второй раз отказывается расследовать вопрос о концессии Елгавской больницы и о том, каким образом частная компания получила свои акции.
Акции клиники Елгавской краевой думы планируется продать на аукционе. Как у совладельца Zemgales veselības centrs у частного концессионера есть преимущество при участии в сделке. Kapitāla pārvaldes sistēmas информирует, что о том, будет ли принимать участие в конкурсе, решит, когда самоуправление утвердит эти правила.
Гундарс Пролис работает и в Юрмале. Там он руководит принадлежащим самоуправлению Слокским центром ухода и входит в правление Kauguru veselības centrs.
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