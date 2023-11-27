Передача: В аукционе по продаже клиники в Елгавском крае подозревают неадекватно низкую цену

В этом году Kapitāla pārvaldes sistēmas впервые с момента заключения договора не выставило думе счет за управление клиникой. В письменном ответе Nekā personīga компания сообщает, что пока не решила, стоит ли это делать. Это зависит от дальнейших действий думы. Решение о выплате суммы обычно принимает дума, но она выплачивается из средств Zemgales veselības centrs.

В октябре депутаты Елгавского края проголосовали за продажу принадлежащих государству 88% акций клиники. Они оценены в 2,56 миллиона евро. Оппозиция считает, что сумма гораздо ниже реальной стоимости предприятия.

Оборот Zemgales veselības centrs в прошлом году составил почти 5 миллионов евро. Чистая прибыль - около 200 тысяч. После окончания концессионного соглашения клинике больше не придется платить частному управляющему каждый год, однако оценщик компании считает, что рост клиники остановится, потому что так считает ее руководство.

Клиникой руководит Марите Спроге, в правлении работает и ее сын Гундарс Пролис. Он - один из владельцев Kapitāla pārvaldes sistēmas. В межведомственном координационном центре осенью прошлого года указывалось, что здесь усматривается конфликт интересов - Пролис владеет компанией, которая по поручению самоуправления должна контролировать подведомственную ему клинику.