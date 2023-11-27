Ситуация на границе Украины и Польши может принести продовольственной отрасли Латвии большие потери

Она пояснила, что осуществляемая польскими автоперевозчиками блокада экономики Украины существенно повлияла на работу продовольственной отрасли Латвии. Если ситуация не будет решена, латвийская пищевая отрасль может потерять 30 млн евро уже в течение месяца.

Как отмечает Шуре, Украина является важным партнером продовольственной отрасли Латвии как в экспорте, так и в поставках сырья. Ситуация на границе Украины и Польши сейчас непредсказуема, сроки перевозок драматически увеличились с двух дней до нескольких недель.

По словам Шуре, экспорт в Украину существенно задерживается, производители продуктов питания находятся в неведении о сроках поставок сырья, что, в свою очередь, влияет на производство и грозит штрафными санкциями за невыполненные контракты.

Шуре добавила, что LPUF связалась лишь с крупнейшими латвийскими производителями, которые являются крупнейшими экспортерами и получателями сырья из Украины. В целом в отрасли ситуация может быть еще хуже.