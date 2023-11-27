Ситуация на границе Украины и Польши может принести продовольственной отрасли Латвии большие потери

Ситуация на границе Украины и Польши может привести к потере латвийской пищевой отраслью не менее 30 млн евро в экспортном обороте, сообщила агентству LETA председатель совета Латвийской федерации пищевых предприятий (LPUF) Инара Шуре.
Она пояснила, что осуществляемая польскими автоперевозчиками блокада экономики Украины существенно повлияла на работу продовольственной отрасли Латвии. Если ситуация не будет решена, латвийская пищевая отрасль может потерять 30 млн евро уже в течение месяца.
Как отмечает Шуре, Украина является важным партнером продовольственной отрасли Латвии как в экспорте, так и в поставках сырья. Ситуация на границе Украины и Польши сейчас непредсказуема, сроки перевозок драматически увеличились с двух дней до нескольких недель.
По словам Шуре, экспорт в Украину существенно задерживается, производители продуктов питания находятся в неведении о сроках поставок сырья, что, в свою очередь, влияет на производство и грозит штрафными санкциями за невыполненные контракты.
Шуре добавила, что LPUF связалась лишь с крупнейшими латвийскими производителями, которые являются крупнейшими экспортерами и получателями сырья из Украины. В целом в отрасли ситуация может быть еще хуже.
"Конечно, производители ищут решения, ищут новые рынки для поставок сырья, но очевидно, что в других странах цены на сырье будут выше, чем в Украине. Это означает, что производители будут вынуждены повышать цены на продукты, что вызовет очередной виток инфляции, так как политики не делают своей работы", - полагает председатель совета LPUF.
Она отмечает, что хотя отрасль ожидает от Министерства иностранных дел (МИД) быстрой, решительной и эффективной работы, сейчас не видно, чтобы ответственные учреждения искали решения.
"Речь идет об экономике Латвии, и наш эксперт по европейским делам и отношениям - МИД - должен подтвердить свой политический потенциал и незамедлительно найти на переговорах с польскими должностными лицами решение этой чрезвычайной ситуации, так как вред, наносимый народному хозяйству Латвии, растет с каждым днем", - отметила Шуре.
Ранее сообщалось, что польские автоперевозчики начали акцию протеста, заблокировав движение грузового транспорта на нескольких пограничных пунктах с Украиной. Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш в субботу в телефонном разговоре с министром Польши по делам ЕС Шимоном Шинковским вель Сенком призвал найти решение ситуации на польско-украинской границе, отметив, что Латвия готова участвовать и оказывать помощь в поиске решений
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