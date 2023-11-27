За год в Литве появились три новых миллиардера

В список вошли три новых миллиардера - Том Окман и Эймантас Сабаляускас, соучредители компании Tesonet, специализирующейся на кибербезопасности, и Дарюс Моцкус, президент MG Grupe.

Активы Окмана и Сабаляускаса оцениваются в 1,05 миллиарда евро каждому, а Моцкуса - в 1 млрд евро, сообщает журнал.

Tesonet владеет поставщиком услуг VPN Nord Security, стоимость которого оценивается в три миллиарда долларов США. В 2023 году Nord Security привлекла инвестиции в размере 100 миллионов долларов от американского фонда прямых инвестиций Warburg Pincus.

Моцкус же является единственным владельцем производственной, торговой, риэлторской и медиа-группы MG grupe.

Как и в прошлом году, в список литовских миллиардеров в этом году также вошли председатель правления группы авиационных услуг Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис, председатель правления инвестиционной компании Willgrow Миндаугас Райла и основатель концерна Vilniaus prekyba Нериюс Нума.

В состав холдинга Vilniaus prekyba входят розничная группа Maxima grupe, аптечная сеть Euroapotheca, сеть магазинов строительства и товаров для дома Ermi Group, а также оператор торгово-развлекательных центров Akropolis Group.

Состояние этих троих предпринимателей впервые в этом году превысило два миллиарда евро. По данным журнала Top, стоимость активов Жемялиса составляет 2,45 миллиарда евро, состояние Райлы оценивается в 2,24 миллиарда евро, а Нумы - в два миллиарда евро.