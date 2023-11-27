Видео: Дискуссия "Как разбогатеть к старости?"

Жителям напомнят, что лучшее время для начала формирования продуманных пенсионных накоплений - с первой зарплаты, но следующее лучшее время - сейчас. В мероприятиях примут участие Банк Латвии, Ассоциация латвийских страховщиков, Ассоциация финансовой отрасли, SEB Banka, латвийский филиал Luminor Bank AS и Citadele Banka.

Неделя откроется в понедельник в 16.00 беседой "Как разбогатеть к старости?". Эксперты расскажут, как работает пенсионная система Латвии и как выбрать наиболее подходящий подход к пенсионным накоплениям.

В беседе примут участие руководитель Департамента страхования и пенсионного надзора Банка Латвии Эвия Дундуре, финансовый аналитик Валтерс Вестманис, а также участие Айя Брикше, руководитель Департамента финансовой грамотности Банка Латвии.

В течение недели пройдут лекции в университетах и ​​занятия в школах, посвященные теме долгосрочных сбережений.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),

жители Латвии при выходе на пенсию получают в среднем только 54,3% дохода, который они имели до выхода на пенсию.

Это означает, что если зарплата человека составляла 1000 евро в месяц, то при выходе на пенсию его доход резко падает и он получает 543 евро в месяц.

Это называется коэффициентом замещения доходов, и прогнозы Банка Латвии показывают, что в результате сложившейся демографической ситуации коэффициент замещения доходов продолжит снижаться и в будущем не превысит 40%. Поэтому создание индивидуальных дополнительных накоплений на старость очень важно.

Социологический опрос Latvijas Fakti, проведенный по заказу Банка Латвии, показывает, что 77% жителей Латвии, считают, что пенсии по старости будут обеспечиваться 1-м и 2-м пенсионными уровнями. Все большая доля населения (37%) прогнозирует, что продолжит работать даже на пенсии.