Въезд в Юрмалу все-таки станет дороже

Постановление суда означает, что действие правил восстановлено с момента его оглашения. Еще 17 октября бывший министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс, приостановивший действие правил, заявил в суде, что самоуправление не рассмотрело другие альтернативы, которые могли бы сократить выбросы в Юрмале.

Например, большое количество выбросов возникает из-за печного отопления, но оно отдельным налогом не облагается. Председатель КС Алдис Лавиньш, комментируя постановление суда на пресс-конференции, указал, что размер платы за въезд в зону особого режима должен быть сбалансирован с возможностями населения платить ее.

Распоряжение министра не содержало никаких аргументов в пользу того, что сбор в размере 3 евро, применяемый в течение всего года, явно несоразмерен платежеспособности въезжающих в Юрмалу на автомобилях.

"Самоуправление было вправе, во-первых, установить зону особого режима в целях защиты благоприятной среды и, во-вторых, взимать плату с транспортных средств, въезжающих в такую зону. Муниципальный сбор за въезд в зону особого режима носит экономический регулирующий характер - он влияет на выбор людей и тем самым способствует защите зоны особого режима", - говорится в постановлении КС.

В Юрмальской думе газете Diena сообщили, что решение о том, когда вступит в силу новая плата за въезд, депутаты примут сегодня, 28 ноября, на внеочередном заседании думы.