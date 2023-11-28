ВИДЕО ⟩ "Будто в лесу кто-то занимается сваркой!" Странное природное явление вызвало интерес жителей Эстонии

"Странные зеленовато-голубые вспышки молний наблюдались в небе в последние дни, а также во время сегодняшнего снегопада", - пишет в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак. В социальных сетях он опубликовал любопытное видео.

"Поскольку людей интересует, является ли это природным явлением или чем-то другим, я поделюсь объяснениями. В настоящее время по всей Эстонии деревья завалены снегом. Деревья или ветки, падающие на линии электропередач, вызывают эти вспышки, - объясняет Кийтсак. - Их можно наблюдать на большом расстоянии, как видно из записи".

Видеоролик, о котором идет речь, стал бурно обсуждаться в социальных сетях. "Я подумал, что в лесу кто-то занимается сваркой", - пишет один из комментаторов. Другой признается, что за 37 лет работы в лесу ни разу не видел ничего подобного. "Инопланетяне", - предполагает кто-то из комментаторов. Женщина признается, что подумала, что и в конце снежного ноября в Эстонии бывают грозы.

Смотрите видео!