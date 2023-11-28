"Инопланетяне", - комментирует один шутник пост эстонского синоптика Каиро Кийтсака в Facebook. Кийтсак разместил у себя на страничке видео, на котором в заснеженном небе мелькает голубоватый свет. По мнению синоптика, это ветка дерева, упавшая на линию электропередач, пишет Limon.ee.
ВИДЕО ⟩ "Будто в лесу кто-то занимается сваркой!" Странное природное явление вызвало интерес жителей Эстонии
"Странные зеленовато-голубые вспышки молний наблюдались в небе в последние дни, а также во время сегодняшнего снегопада", - пишет в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак. В социальных сетях он опубликовал любопытное видео.
"Поскольку людей интересует, является ли это природным явлением или чем-то другим, я поделюсь объяснениями. В настоящее время по всей Эстонии деревья завалены снегом. Деревья или ветки, падающие на линии электропередач, вызывают эти вспышки, - объясняет Кийтсак. - Их можно наблюдать на большом расстоянии, как видно из записи".
Видеоролик, о котором идет речь, стал бурно обсуждаться в социальных сетях. "Я подумал, что в лесу кто-то занимается сваркой", - пишет один из комментаторов. Другой признается, что за 37 лет работы в лесу ни разу не видел ничего подобного. "Инопланетяне", - предполагает кто-то из комментаторов. Женщина признается, что подумала, что и в конце снежного ноября в Эстонии бывают грозы.
Смотрите видео!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!