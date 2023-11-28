Прибыль латвийских финансовых учреждений за 10 месяцев достигла почти 600 млн евро

В том числе в октябре монетарные финансовые учреждения работали с прибылью в размере 67,8 млн евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений на 31 октября 2023 года составила 27,066 млрд евро, что на 2,7%, или 0,714 млн евро больше, чем на конец октября 2022 года, когда их активы составляли 26,352 млрд евро.

В этом году в конце октября остаток по кредитам, выданным резидентам латвийских монетарных финансовых учреждений, составил 13,699 млрд евро, что на 1,3% больше, чем годом ранее. В том числе по еврокредитам резидентам было выдано 13,607 млрд евро, что на 1,5% больше, чем годом ранее, а остаток по кредитам, выданным в иностранной валюте, составил 92,1 млн евро, что на 12,8% меньше.

Остаток привлеченных от резидентов вкладов на конец октября составил 17,496 млрд евро, что на 0,3% больше, чем годом ранее. В том числе евровклады составили 16,349 млрд евро, а вклады в иностранной валюте - 1,146 млрд евро. Размер привлеченных вкладов в евро по сравнению с концом октября 2022 года увеличился на 1,5%, а размер привлеченных в иностранной валюте вкладов сократился на 15%.

Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений в конце октября составили 3,636 млрд евро, что на 15,7% больше, чем в конце октября 2022 года.

За десять месяцев прошлого года монетарные финансовые учреждения работали с прибылью в размере 248,4 млн евро, а в 2022 году в целом прибыль составила 326,3 млн евро, что было на 26,5% больше, чем в 2021 году.

Монетарными финансовыми учреждениями являются кредитные учреждения и финансовые общества, принимающие вклады от клиентов, не являющихся монетарными финансовыми учреждениями, а также предоставляющие кредиты за свой счет и вкладывающие в ценные бумаги.