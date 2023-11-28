Суд отклонил ходатайство о приостановке договора о строительстве основной трассы Rail Baltica

В тендере, организованном Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), право заключения договора получило объединение французских, польских и итальянских компаний, а предложение турецкого объединения IC Ictas Insaat Sanayi и Doguş Insaat не оценивалось из-за отрицательного заключения Службы государственной безопасности (СГБ).

Турецкие подрядчики оспорили решение EDZL в Бюро по надзору за закупками (БНЗ), которое разрешило заключение договора с объединением европейский компаний, а затем турки подали в суд, прося применить временное урегулирование и приостановить решение БНЗ. Сегодня суд отклонил эту просьбу.

Оценивая законность оспариваемого решения, суд признал, что EDzL могла отстранить заявителя от участия в закупке, поскольку отрицательная рекомендация СГБ является препятствием для дальнейшего участия претендента в закупке, независимо от стадии закупки.

Решение суда может быть обжаловано в Верховном суде в течение 14 дней со дня принятия решения.