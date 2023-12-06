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"Нужно немедленно отсюда сматывать!" Куправа - умирающий латгальский поселок

Куправа Фото: Jānis Škapars / TVNET
Rolands Virks Jānis Škapars
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Административный центр самой маленькой латвийской волости Куправа воспринимается как умирающий латгальский поселок - суровый пример истины: если нет работы, то нет и людей, только разруха и опустение. Я отправился посмотреть, дождался темноты, встретил стыдящегося господина и насчитал несколько теплых желтых огоньков в окнах пятиэтажек.

Не помню, кто именно из классиков литературы - возможно, Чехов - однажды написал: "Хорошо, что у домов есть пустые пространства и люди могут в них жить". Действительно, хорошо, что так! Подумать только, если бы у домов не было пустот, как у камней. Где же люди бы тогда жили? На крыше, что ли? Все это звучит мило, но в Куправе, например, есть целая куча домов с пустыми пространствами, но люди в них не живут. Там даже целый завод есть настолько пустой, что звучит семикратное эхо. Поскольку недавно мы вместе с великим художником и человеком с особой кнопкой в груди посетили заброшенную деревню Стирну, где есть пустующая усадьба и множество таких же одиноких "ливанцев", и получили довольно интересный опыт, мы решили превратить это в серию статей и теперь отправляемся в Куправу - деревню в глубинке Латгале, которая медленно превращается в нечто очень похожее на необитаемую и изъеденную радиацией Припять.

От Риги до Куправы ехать чуть более трех часов. Все четыре, включая пописать, покурить и хот-доги на заправках. Один раз я читал о людях, которые в древности измеряли длину пути в папиросах. В частности, от дома до, скажем, рынка - дорога в три папиросы, так как именно столько получается выкурить, пока дойдешь до рынка. Дорогу от Риги до Куправы таким образом можно измерять в хот-догах, нет, лучше в ощущении голода. До Куправы дорога в два голода, так как по пути живот попросил хот-дог два раза.

Оставалось лишь надеяться, что долгая дорога будет того стоить и в Куправе нас будет ждать что-то впечатляющее - стоящие фото и описания. С погодкой в этот раз повезло. Впрочем, ужасно холодно. Каких минус пять. Тем более первый снег. Выезд запланировали так, чтобы в Куправу прибыть до сумерек, так как нужна была темнота. Поэтому знали, что промерзнем до костей. Ничего, работу нужно любить. Когда Райнхольд Месснер покорил восьмитысячник Нангапарбат, он тоже замерз, даже потерял несколько пальцев на ногах, но какая радость, какое достижение! Так и мы - знали, как Иябс, что будут муки, но, как Бодлер, знали и то, насколько сладок будет момент наслаждения после этого!

Так что не прошло и ста двадцати лет, как мы были на месте. Куправа находится на краю Латгале, в 20 километрах от Балви, в 15 - от Виляки и является административным центром самой маленькой волости Латвии - Куправской. По подсчетам 2022 года, в Куправе живет 298 человек, а пик числа жителей был в 1989 году, когда там обитали 1475 человек. В те времена, как известно, в Куправе еще работал построенный в 1971 году завод водосточных труб "Куправа", для нужд работников которого и был основан этот поселок. Но давайте обо всем по порядку.

Глина, завод и азартные игры

Экспедиции в темноте и заброшенные места в Латвии - как азартные игры: ты никогда не знаешь, что, так сказать, выпадет. Может быть, там и не будет интересно; может быть, все будет окружено забором и приватизировано; может быть, в темноте ты упадешь в яму и, не дай бог, повредишь ногу; может быть, кто-то привяжется и не будет давать жизни; но, может быть, все получится и ты сорвешь джекпот. Знать ничего нельзя.

К счастью, на этот раз мы сорвали куш, так как Куправа в плане заброшенности и апокалиптичности оказалась даже красивее, чем мы надеялись. Сначала завод - огромный, призрачный и почти полностью заброшенный (в одном небольшом секторе горит свет и идет какая-то работа). Природа уже прибрала себе большую часть территории, поэтому пришлось бродить по кустам и лавировать среди зарослей. Забрел я и в знаменитую латгальскую глину, и теперь у меня дома есть ботинок с веществом, из-за которого был построен этот огромный завод, шесть жилых пятиэтажек и основан поселок.

Бывший завод водосточных труб "Куправа"
Бывший завод водосточных труб "Куправа" Фото: Jānis Škapars / TVNET

Строительство завода по производству водосточных труб в уже существующем, но все-таки небольшом поселке началось в 1968 году - через несколько лет после того, как выяснилось, что глина в куправском месторождении содержит гидрослюду иллитового типа, которая позволяет использовать ее для производства не только кирпичей и водосточных труб, но и качественного керамзита, сообщает портал Industriālais mantojums.

Завод начал работать в конце 1971 года, он привлек порядка 500 рабочих со всего Советского Союза, которым были выделены квартиры в специально построенных рядом с заводом шести пятиэтажках. Работали, производили, пока не рухнул СССР и производство медленно не остановилось, когда в 2004 года была закрыта железнодорожная ветка в Россию. В 2008 году на заводе дельцы собирались производить гранулы из глины, получили деньги ЕС и приобрели нужное оборудование, но сразу же поняли, что на приобретенном оборудовании никаких глиняных гранул произвести невозможно, поэтому свое предприятие закрыли. С того времени завод сливается с природой и развлекает любителей эстетики заброшенных мест.

Бывший завод водосточных труб "Куправа"
Бывший завод водосточных труб "Куправа" Фото: Jānis Škapars / TVNET

Кого заботит репутация Куправы?

Работу мы начали в огромном помещении завода, где есть даже пара замерзших "озер", из которых торчат железобетонные колонны. Понятия не имею, что происходило в этом помещении, понятия не имею, что такое вообще водосточные трубы и как они производятся. Что такое керамзит - не знаю до сих пор, так как заснул, как только начал об этом читать. Керамзит - искусственный заполнитель легкого бетона... Брр... Чудеса.

Вокруг уже кромешная тьма, которую иногда рассекает свет нашего фонарика. На фотокамере выставлено время экспозиции в каких полминуты, поэтому рабочий процесс медленный и по крайней мере для меня малоактивный, так как я не умею фотографировать и самое большое, что могу сделать - подержать у мастера над головой лампу или крикнуть, когда щелкает переключатель камеры.

Так и делали до тех пор, пока вдали в темном проеме завода не появился мрачный силуэт, который быстро к нам приближался. "Привет, хозяин!" - крикнул Янка, однако ответа мы не получили. Шел он долго, подсвечивая фонариком. Наконец подошел. Какой-то дедушка. Что мы здесь делаем, то и это. Пытались показать уже готовые фото, чтобы оценил. Не смотрит, отворачивает голову, будто сильно стыдясь. "Мы всем этим не гордимся. Нам все-таки нужно сохранить репутацию", - говорит он, действительно встревоженный тем, что мы здесь фотографируем развалины, чтобы потом куда-то пожаловаться или очернить Куправу. И добавляет: "Раньше здесь работали 900 человек".

Впрочем, так как знаков о частной собственности мы нигде не видели и фотографировали, так сказать, во имя искусства, прочь не ушли и попросили у дедушки разрешения остаться. Тот махнул рукой и ушел. Кем бы он ни был, за репутацию Куправы он переживает всем сердцем.

В тело уже попала капля адреналина. Как же иначе - что, если бы какой-то убивец попался? К счастью, здесь мужик оказался достойным уважения. Его неподдельные стыд и желание, чтобы другие не видели разрухи Куправы, были очень искренними. Во всяком случае мне так показалось. Я хочу верить, что так и было.

Даже в пустыне Такламакан есть жизнь

Недалеко от того, что осталось от завода, стоят шесть пятиэтажных панелек. Четыре из них - нежилые, а остальные две - частично жилые. В одном из жилых домов свет горит в четырех окнах. Во втором доме, который даже утеплен, на пару признаков жизни больше. До этого на скамейке я видел старую-старую бабушку с дворняжкой. Теперь, когда уже стемнело, во дворе своих собак выгуливают целых три человека. Не все здесь вымерло полностью. Люди вот живут. И это ничего, что за стеной, над и под тобой пустота и холод. Балви же не так уж и далеко. Если есть своя машина, знаете, здесь в тишине и покое можно жить, не зная бед.

Куправа
Куправа Фото: Jānis Škapars / TVNET

Будущее у Куправы, скорее всего, безрадостное. Если кто из молодежи тут и есть, то маловероятно, что при первой же возможности они не сбегут в город. Даже школа стоит пустая, с замурованными дверями и окнами. Здесь действительно ничего нет. Железнодорожная линия Гулбене - Абрене тоже закрыта, а Куправский вокзал - заросший и одинокий. Библиотека закрыта? Что с аптекой? Есть здесь хоть какая лавка?

Только что мне звонила тетя Лигита, которая живет неподалеку - ближе к Виляке. Она знала, что я поеду в Куправу, и знала, что меня там ждет. В Виляке все плохо. Закрыли даже почтовое отделение. Молодежи нет, работы нет, ничего нет. "Что будет после нас?" - риторически вопрошает Лигита. "Шведы", - на ее фоне столь же риторически отвечает хозяин Янис.

Как есть, так есть. Где работа, там жизнь; где работы нет, там только разруха. В городах живем друг у друга на голове, только чтобы не надо было жить в деревне. Я и сам не хотел бы жить в деревне. Я в сельской работе не мастак. Один раз загон с овцами убирал вилами. Чуть там же в навозе концы не отдал от усилий. Однако деревня меня манит. Я не знаю, можно ли в этом месте цитировать блогера Дмитрия Горчева, который, будучи прожженным горожанином, внезапно решил стать полной деревенщиной и перебраться в отдаленный поселок где-то в Псковской области. Он писал: "Каждый вечер, когда стемнеет, я думаю: "Нужно немедленно отсюда сматывать!". Каждое утро, когда светает, я думаю: "Как же тут за**ись!"

Галерея: Погибающая Куправа

Нам пришло время, простите, сматывать, поэтому сильно задерживаться не будем. Мороз набирает силу, оставаться на улице не хочется. Еще раз глянул на эти немногие окна, из которых идет теплый, желтый и уютный свет. В голове не знаю почему запевает Шубровскис: "В городе есть одна дверь, / Которую я могу открыть, / Комната, в которой тепло, / Свет не слишком ярок". И действительно, дом - это там, где тепло и хорошо; там, где покой и приятно. У кого-то дом - в Куправе. Почему бы и нет? Хоть в Припяти. И в пустыне Такламакан кому-то хорошо, кто бы это ни был, не знаю, ядовитый скорпион или змея.

Стоит больше думать над тем, что будет потом, что будет после них. Как сказала тетя Лигита: "Что будет после нас?". Вроде бы пустое место не любит таким оставаться долго, но Куправа же не совсем пустая. Должна ли она стать такой, чтобы пустота начала заполняться? Кто знает.

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