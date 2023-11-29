Ринкевич: придется принять, что въезд в Юрмалу будет стоить три евро

Юрмальская дума приняла это решение 30 сентября 2021 года, однако тогдашний министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс приостановил действие поправок.

27 ноября Конституционный суд признал, что правила о повышении платы за въезд в Юрмалу приостановлены необоснованно. В связи с этим Юрмальской думе фактически разрешено взимать большую плату за въезд в Юрмалу и продлить платный период на весь год.

Ринкевич отметил, что как президент Латвии он не будет комментировать решение КС, так как суд оценил дело с учетом всех правовых аспектов. На вопрос, не могут ли последовать примеру Юрмалы, установив плату за въезд, и другие города, президент ответил, что если какое-либо самоуправление будет обсуждать и принимать такое решение, вопрос сможет оценить ответственное министерство, общественность, а в случае необходимости и суд.