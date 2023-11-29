Ринкевич: придется принять, что въезд в Юрмалу будет стоить три евро

Люди должны принять, что за въезд в Юрмалу придется платить три евро, заявил на пресс-конференции журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич в ответ на просьбу прокомментировать решение Юрмальской думы об увеличении пошлины за въезд в Юрмалу.
Юрмальская дума приняла это решение 30 сентября 2021 года, однако тогдашний министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс приостановил действие поправок.
27 ноября Конституционный суд признал, что правила о повышении платы за въезд в Юрмалу приостановлены необоснованно. В связи с этим Юрмальской думе фактически разрешено взимать большую плату за въезд в Юрмалу и продлить платный период на весь год.
Ринкевич отметил, что как президент Латвии он не будет комментировать решение КС, так как суд оценил дело с учетом всех правовых аспектов. На вопрос, не могут ли последовать примеру Юрмалы, установив плату за въезд, и другие города, президент ответил, что если какое-либо самоуправление будет обсуждать и принимать такое решение, вопрос сможет оценить ответственное министерство, общественность, а в случае необходимости и суд.
"У Юрмальской думы есть основания для того, чтобы собирать деньги за въезд, они были оценены и признаны правомерными Конституционным судом. Юрмальская дума приняла решение начать взимание платы за въезд в размере трех евро с 1 февраля. Думаю, это просто необходимо принять, как мы это делаем в правовом государстве", - сказал президент.
В пресс-конференции приняла участие и премьер-министр Эвика Силиня, которая также отметила, что политики не могут комментировать решения суда, и она согласилась высказать лишь свое личное мнение. Премьер подчеркнула, что не знает ни одного другого самоуправления, взимающего плату за въезд на свою территорию. КС оценил юридические аспекты, не социальные и эмоциональные, поскольку, по мнению Силини, никому не доставляет приятных эмоций тот факт, что в Юрмалу можно отправиться, только заплатив конкретную сумму.
"Это в большей степени задача юрмальских политиков - оценить этот аспект, так как времена, когда мы считали Юрмалу местом концертов иностранных гостей, прошли. Следовало бы понять, что эта плата за въезд означает для жителей Юрмалы и тех, кто сравнительно часто посещает Юрмалу. Но юридически я рассчитываю на способность КС анализировать такие решения. Понятно, что самоуправление имеет легитимное право на рассмотрение вопросов об установлении на своей территории каких-либо дополнительных обязанностей для гостей или жителей самоуправления", - заявила премьер.
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