Если осадки продолжатся, "снежные билеты" будут действовать в Риге и в пятницу

По его мнению, решение предложить в четверг водителям так называемые "снежные билеты" - возможность использовать техпаспорт как билет в общественном транспорте, было правильным.

"Лучше готовиться к худшему сценарию, чем наоборот", - сказал Кирсис, отметив, что метеорологи указывают на возможное продолжение снега и в пятницу. Мэр отметил, что во время снегопада каждая машина на дороге мешает уборке снега. Прошлый опыт показывает, что "снежные билеты" работают - подсчеты свидетельствует, что у домов остается порядка 10 000 машин.

До полудня планируется принять решение и о пятнице - если снег продолжится, то "снежные билеты" будут работать и 1 декабря, пообещал политик.

"Объем вовлеченных в уборке снега максимально возможный. Однако убирать снег во время снегопада - все равно что бороться с ветряными мельницами", - отметил Кирсис.

Напомним, а последний день ноября на станции наблюдения в центре Риги зафиксирован снег глубиной не менее 21 сантиметра, и это самый густой снежный покров с начала декабря 2021 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд количества снега на этой станции наблюдений составил 19 сантиметров 11 марта этого года. В прошлом году максимальная глубина снега также достигла 19 сантиметров: такой слой снега был отмечен 12-14 декабря.

В 2021 году толщина снежного покрова составила 28 сантиметров 6 февраля, а 4 декабря того года глубина снега на метеорологической станции в центре Риги достигла 25 сантиметров.