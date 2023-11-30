Полиция объявила попавшего в ДТП водителя пострадавшим, а страховщик - виновным

Автомобиль Lexus двигался по улице Атпутас в Пардаугаве (по главной дороге). Перед перекрестком с улицей Вентспилс автомобиль начал обгон ехавшего впереди BMW. Водитель BMW, не проверив, что едущий сзади Lexus начал обгон, совершил левый поворот на улицу Вентспилс - произошло столкновение. Указав, что водитель не убедился в том, что не создаст помех тем, кто начал маневр обгона, и не уступил дорогу водителю, имевшему право проезда, полиция оштрафовала водителя BMW и объявила водителя Lexus пострадавшим.