Полиция объявила попавшего в ДТП водителя пострадавшим, а страховщик - виновным

После ДТП с участием двух автомобилей один из водителей со стороны страховщиков был признан виновным несмотря на то, Государственная полиция признала его пострадавшим, сообщает передача Bez tabu.
Авария произошла летом.
Автомобиль Lexus двигался по улице Атпутас в Пардаугаве (по главной дороге). Перед перекрестком с улицей Вентспилс автомобиль начал обгон ехавшего впереди BMW. Водитель BMW, не проверив, что едущий сзади Lexus начал обгон, совершил левый поворот на улицу Вентспилс - произошло столкновение. Указав, что водитель не убедился в том, что не создаст помех тем, кто начал маневр обгона, и не уступил дорогу водителю, имевшему право проезда, полиция оштрафовала водителя BMW и объявила водителя Lexus пострадавшим.
Водитель Lexus думал, что ему возместят ущерб от Gjensidige, страховщика ОСТА спровоцировавшего аварию BMW.
Страховая компания Gjensidige, используя установленное законом право, провела свое расследование произошедшего, в результате чего результат был противоположный выводам полиции.
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