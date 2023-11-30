Прибыль концерна Latvenergo выросла в 2,7 раза

Оборот концерна АО Latvenergo за девять месяцев этого года составил 1,537 млрд евро, что на 30,9% больше, чем за тот же период прошлого года, а прибыль группы выросла в 2,7 раза и достигла 283,4 млн евро, свидетельствует информация, предоставленная компанией бирже Nasdaq Riga.
При этом оборот материнского предприятия концерна Latvenergo за первые девять месяцев этого года составил 1,084 млрд евро, что на 47,1% больше, чем за девять месяцев прошлого года, а прибыль компании выросла в 2,2 раза - до 276,849 млн евро.
Как отмечает Latvenergo, наиболее существенное влияние на финансовые результаты и результаты деятельности компании за девять месяцев 2023 года по-прежнему сохраняется с пережитого весной 2023 года увеличения объемов производства на Даугавских гидроэлектростанциях (ГЭС), где был получен максимальный за последние 20 лет объем электроэнергии за девятимесячный период.
За девять месяцев этого года концерном Latvenergo был произведен 3971 гигаватт-час электроэнергии, и это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В мае этого года Latvenergo выплатило государству в виде дивидендов 134 млн евро и после отчетного периода еще дополнительные дивиденды в размере 18,5 млн евро. В свою очередь, ожидаемый объем дивидендов предприятия за 2023 отчетный год в 2024 году предположительно составит 64% от прибыли отчетного года, но не менее 199,3 млн евро.
Председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте отмечает, что в этом году предоставленные природой и ГЭС возможности использовались концерном Latvenergo как в производстве электроэнергии, так и для ее продажи.
"Чтобы еще больше расширить наши мощности по производству обновляемой энергии, за эти девять месяцев мы сделали вложения в новые мощности, а также еще больше увеличили производственный потенциал ГЭС", - говорит Чаксте.
На выработку электроэнергии на Даугавской ГЭС за девять месяцев 2023 года повлиял приток воды - в начале года она была почти в два раза выше, чем в прошлом году, в июне уровень упал в соответствии с временем года, при этом сократился и объем выработки электроэнергии. Однако в целом за девять месяцев года объем производства Даугавской ГЭС на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и достигает 3036 ГВт/ч.
В свою очередь, выработка электроэнергии на ТЭЦ Latvenergo достигла 920 ГВт/ч, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за девять месяцев 2023 года Latvenergo произвело 34% всего объема электроэнергии, произведенной в Балтии.
В то же время за девять месяцев этого года было продано 6557 ГВт/ч, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем розничной торговли вырос на 15% до 4491 ГВт/ч, чему способствовал и рост числа клиентов за пределами Латвии - на 31% до 212 000 увеличилось число клиентов в Литве и Эстонии. В сегменте торговли природным газом число клиентов Latvenergo удвоилось, превысив 42 000.
Количество заключенных за девять месяцев этого года договоров по продаже долей солнечных панелей и солнечных парков превышает 1300. Общая установленная для розничных клиентов концерна Latvenergo мощность солнечных панелей в конце сентября достигала 70 мегаватт.
Параллельно сеть зарядки электромобилей Elektrum Drive к концу сентября достигла 290 подключений, на которых было произведено более 34 8000 зарядок в общем объеме 735 мегаватт-часов, дав экономию на выбросах в объеме 450 тонн углекислого газа.
Общий объем инвестиций концерна Latvenergo за девять месяцев 2023 года составил 135,4 млн евро, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом наибольший прирост вызвали вложения в проекты развития солнечных электростанций. Всего в Балтии в стадии проектирования или строительства находится 15 солнечных парков общей мощностью более 300 МВт, поэтапный ввод в эксплуатацию которых ожидается в 2023-2025 годах.
Как сообщалось, оборот Latvenergo в 2022 году увеличился в 2,1 раза и составил 1,231 млрд евро, а прибыль компании выросла в 2,6 раза и составила 209,362 млн евро.
Latvenergo занимается производством и продажей электроэнергии и тепловой энергии, а также торговлей природным газом и обеспечением услуг по распределению электроэнергии. Latvenergo принадлежит государству, а облигации предприятия котируются в списке долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.
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