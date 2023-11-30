Прибыль концерна Latvenergo выросла в 2,7 раза

"Чтобы еще больше расширить наши мощности по производству обновляемой энергии, за эти девять месяцев мы сделали вложения в новые мощности, а также еще больше увеличили производственный потенциал ГЭС", - говорит Чаксте.

На выработку электроэнергии на Даугавской ГЭС за девять месяцев 2023 года повлиял приток воды - в начале года она была почти в два раза выше, чем в прошлом году, в июне уровень упал в соответствии с временем года, при этом сократился и объем выработки электроэнергии. Однако в целом за девять месяцев года объем производства Даугавской ГЭС на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и достигает 3036 ГВт/ч.

В свою очередь, выработка электроэнергии на ТЭЦ Latvenergo достигла 920 ГВт/ч, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за девять месяцев 2023 года Latvenergo произвело 34% всего объема электроэнергии, произведенной в Балтии.

В то же время за девять месяцев этого года было продано 6557 ГВт/ч, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем розничной торговли вырос на 15% до 4491 ГВт/ч, чему способствовал и рост числа клиентов за пределами Латвии - на 31% до 212 000 увеличилось число клиентов в Литве и Эстонии. В сегменте торговли природным газом число клиентов Latvenergo удвоилось, превысив 42 000.