Инфографика ⟩ ВВП Латвии за девять месяцев снизился

На спад в остальной промышленности (на 9,3%) повлияло сокращение в электро- и газоснабжении, теплоснабжении и кондиционировании воздуха (на 3,1%), а также в добывающей промышленности и разработке карьеров (на 24,7%). Прирост наблюдается в водоснабжении, управлении сточными водами, отходами и санации (на 2,7%).

Наибольшее положительное влияние на общее развитие экономики (+0,9 процентного пункта) оказал существенный прирост в строительной отрасли (на 16,1%). Рост отмечен во всех трех подотраслях: строительство зданий увеличилось на 33,2%, объем инженерного строительства - на 2,3%, специализированных строительных работ - на 16,6%.

В торговой отрасли констатировано снижение на 3,6%, на что повлияло падение оптовых продаж на 5,9%. Снижению в розничной торговле (на 3,9%) способствовал спад торговли и продовольственными, и непродовольственными товарами - на 3,2% и 4,3% соответственно. Активно развиваются продажи и ремонт автомобилей и мотоциклов - рост на 5,9%.

На отрасль транспорта и хранения (спад на 9,8%) негативно повлияли показатели наземного и трубопроводного транспорта (спад на 4,5%), водного транспорта (на 20,3%), сферы хранения и вспомогательной транспортной деятельности (на 18,6%), почтовой и курьерской деятельности (на 9,5%). Положительный вклад внес рост в отрасли воздушного транспорта (на 8,9%).

На снижение в финансовой и страховой отраслях на 14,9% повлияло падение в сфере финансовых услуг на 23,2%. Рост отмечен в сфере страхования и накопления пенсий, а также финансовых услуг и дополнительных действий по страхованию - на 3,9% и 4,8% соответственно.