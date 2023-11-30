Инфографика ⟩ ВВП Латвии за девять месяцев снизился

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии за девять месяцев текущего года в сравнительных ценах снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе в третьем квартале, согласно cезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП уменьшился на 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В то же время в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии вырос на 0,2%.
В фактических ценах ВВП Латвии за девять месяцев текущего года вырос на 5,5% до 29,9 млрд евро, в том числе в третьем квартале - 10,577 млрд евро.
В третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая добавленная стоимость снизилась на 1,1% при сохранении в отраслях услуг на уровне предыдущего года, а в производящих отраслях - снизившись на 4%.
В сельском хозяйстве отмечено снижение на 9,4%, на что повлиял спад в отрасли растениеводства на 11,2% и рост в животноводстве на 0,6%. В сфере рыбного хозяйства наблюдается спад на 6,2%, а также сокращение на 13,8% продемонстрировала отрасль лесного хозяйства и лесозаготовок.
Длительный период спада (снижение объемов пятый квартал подряд) наблюдается в обрабатывающей промышленности, объем ы производства в которой снизились на 6,3%. На это значительно повлиял спад в крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и деревянных изделий - на 6,5%.
В других важнейших отраслях обрабатывающей промышленности наблюдаются различные тенденции. Рост отмечен в производстве продуктов питания (на 2,2%), электрического оборудования (на 1,3%), компьютеров, электронного и оптического оборудования (на 8,1%). Сокращение продемонстрировало производство готовых металлических изделий (на 5,8%), изделий из неметаллических минералов (на 18,2%), мебели (на 26,9%).
На спад в остальной промышленности (на 9,3%) повлияло сокращение в электро- и газоснабжении, теплоснабжении и кондиционировании воздуха (на 3,1%), а также в добывающей промышленности и разработке карьеров (на 24,7%). Прирост наблюдается в водоснабжении, управлении сточными водами, отходами и санации (на 2,7%).
Наибольшее положительное влияние на общее развитие экономики (+0,9 процентного пункта) оказал существенный прирост в строительной отрасли (на 16,1%). Рост отмечен во всех трех подотраслях: строительство зданий увеличилось на 33,2%, объем инженерного строительства - на 2,3%, специализированных строительных работ - на 16,6%.
В торговой отрасли констатировано снижение на 3,6%, на что повлияло падение оптовых продаж на 5,9%. Снижению в розничной торговле (на 3,9%) способствовал спад торговли и продовольственными, и непродовольственными товарами - на 3,2% и 4,3% соответственно. Активно развиваются продажи и ремонт автомобилей и мотоциклов - рост на 5,9%.
На отрасль транспорта и хранения (спад на 9,8%) негативно повлияли показатели наземного и трубопроводного транспорта (спад на 4,5%), водного транспорта (на 20,3%), сферы хранения и вспомогательной транспортной деятельности (на 18,6%), почтовой и курьерской деятельности (на 9,5%). Положительный вклад внес рост в отрасли воздушного транспорта (на 8,9%).
На снижение в финансовой и страховой отраслях на 14,9% повлияло падение в сфере финансовых услуг на 23,2%. Рост отмечен в сфере страхования и накопления пенсий, а также финансовых услуг и дополнительных действий по страхованию - на 3,9% и 4,8% соответственно.
На снижение объемов в отрасли профессиональных, научных и технических услуг (на 5,4%) повлияло сокращение активности в оказании услуг рекламы и исследования рынка (на 41,3%), юридических и бухгалтерских услуг (на 4,5%). Положительное влияние на развитие отрасли оказал рост деятельности центральных бюро, консультирования в сфере коммерческой деятельности и управления (на 3,2%), объема оказания ветеринарных услуг (на 11,6%), а также развития научно-исследовательской работы (на 2%).
Стабильный прирост в течение длительного периода демонстрирует сфера административных и сервисных служб (в третьем квартале прирост на 2,1%). Ситуация в разных сферах отрасли отличается: положительные тенденции развития наблюдаются в услугах аренды и эксплуатационного лизинга (рост на 7,9%), охранных услугах и следственных действиях (на 2%), оказании услуг по содержанию зданий и уходу за ландшафтом (на 15,7%).
Негативное влияние на развитие этой сферы в третьем квартале оказало снижение показателей сферы отбора персонала на 17,9%, в административной деятельности офисов - на 3,7%, а также сфере услуг по бронированию, бюро путешествий и туроператоров - на 4,2%.
В третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие расходы домохозяйств сократились на 1,3%. Объем продуктов питания, приобретенных как в розничной торговле, так и в электронной среде, уменьшился на 2,1%. Расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо снизились на 3,4%. Домохозяйства потратили на транспорт (общественный транспорт, приобретение и эксплуатация транспортных средств) на 4,6% больше.
Расходы правительства на конечное потребление увеличились на 7,7%.
Объемы экспорта товаров и услуг снизились на 11,8%, в том числе экспорта товаров - на 14,7%, экспорта услуг - на 4%. Основными экспортными товарами были древесина и изделия из нее, кроме мебели, механизмов и механических устройств, а также электроприборы и электрооборудование. В третьем квартале основными экспортируемыми услугами были транспортные услуги, компьютерные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.
Импорт товаров и услуг сократился на 8,3%, в том числе импорт товаров - на 9,5%, а импорт услуг - на 1,9%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их части. Важнейшими импортными услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.
В третьем квартале по сравнению с третьим кварталом 2022 года общая зарплата работников выросла на 11,6%, в том числе общая заработная плата - на 11,9%, а социальные взносы работодателей - на 10,4%.
Наибольший прирост заработной платы работников отмечен в отраслях сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства - на 21,7%, в группе отраслей искусства, развлечений, отдыха и других услуг - на 13,9%, а также в группах профессиональных, научных и технических услуг и административных и обслуживающих служб на 12,6%. Зарплата работников в отраслях услуг в среднем выросла на 11,8%.
Совокупный итог валовой деятельности и смешанный доход снизились на 9%, а сальдо налогов и субсидий на производство и импорт выросло на 2,7%
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!