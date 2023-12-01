RB Rail: Рига наверняка будет частью Rail Baltica

Он отметил, что именно рижский участок магистрали, проходящий через Центральный железнодорожный вокзал и Рижский аэропорт, в настоящее время является наиболее сложным, в том числе с временной точки зрения, поскольку расторгнут договор с его проектировщиком, испанской компанией IDOM, а это может задержать строительство еще на два года.

"Поэтому следует честно признать, что в настоящее время строительство путей с европейской 1435-миллиметровой колеей в Риге к 2030 году теоретически представляется еще возможной, но очень труднодостижимой целью", - сказал руководитель RB Rail.

Еще более сложным вопросом является финансирование. В настоящее время проводится новый анализ затрат и выгод проекта Rail Baltica. Хотя оценка еще не полностью завершена, уже известно, что стоимость проекта значительно возросла, поэтому необходимо спланировать, можно ли реализовать весь проект к 2030 году на имеющиеся средства и прогнозируемое финансирование.

По словам Кивила, именно поэтому министерства транспорта стран Балтии поручили RB Rail рассмотреть вопрос о том, есть ли аспекты проекта, которые могут быть реализованы в течение более длительного периода за счет средств, которые будут доступны после 2030 года.

В настоящее время страны Балтии рассматривают возможность получения дополнительного финансирования и в Европейском союзе, и из других источников.