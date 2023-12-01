Компания улучшит онлайн-реестр для выборов в Европарламент. На это уйдет 300 тыс. евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует уголовный процесс об организованной ЦИК закупке в 2021 году, и в рамках этого уголовного процесса процессуальные действия проводились и на предприятии SOAAR.

Госконтроль в прошлом году сообщал, что ЦИК до муниципальных выборов 2021 года пользовалась арендованной у SOAAR программой и услугами по поддержке при проведении выборов. В период с 2017 по 2020 год за эти услуги было заплачено более 2,2 млн евро.

Чтобы предотвратить риск того, что избирательный процесс длительное время зависит от услуг, предоставляемых одним коммерсантом, ЦИК в 2020 году начала процесс приобретения системы управления выборами, потратив на это миллионы евро.

Сотрудничество с SOAAR сложилось и укрепилось под руководством предыдущего председателя ЦИК Арниса Цимдарса более десяти лет назад, когда были модернизированы избирательные процессы. С тех пор все 19 заказов, связанных с разработкой и содержанием систем, получила эта компания, писал журнал Ir.