Продажа "Боржоми" в Латвии - нарушение санкций или нет? Прокуратура начала проверку

Владельцам "Альфа-групп" нелегко адаптироваться к жизни в санкционном списке. Михаил Фридман, имеющий российско-израильский паспорт, вернулся в октябре Москву. Герман Хан вернулся в Россию из Лондона еще в прошлом году и недавно проиграл судебное дело, в котором пытался оспорить санкции, введенные против него Евросоюзом. Алексей Кузьмичев был задержан во Франции месяц назад по подозрению в нарушении санкций и налоговом мошенничестве. Петр Авен, как утверждают его адвокаты, находится в Латвии. Однако этой осенью его имя также оказалось замешано в скандале.

"Кипрские документы", полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), показывают, что в день, когда против Авена ввели санкции, пять миллионов долларов были переведены с его счета в Австрии на счет компании, контролируемой его помощником. Затем они были перенаправлены на другие счета, контролируемые помощником. Расследование этих документов провел журналист Матей Рошка.

Авен и его деловые партнеры владеют банком и другими ценными активами в России. На Западе их крупнейшим активом была инвестиционная фирма LetterOne. После того, как пакеты акций олигархов были заморожены, миноритарный акционер получил право голоса. По данным The Financial Times, в прошлом году акционер выплатил 65 миллионов долларов США в виде бонусов руководству компании.

Представитель "Боржоми" в Латвии подчеркивает, что минеральная вода производится в Грузии, а ее распространением занимается офис в Украине. Он также отрицает, что перебои с поставками в прошлом году были каким-либо образом связаны с санкциями.