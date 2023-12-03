Продажа "Боржоми" в Латвии - нарушение санкций или нет? Прокуратура начала проверку

После вторжения России в Украину Европа ввела беспрецедентные санкции против Кремля. Они были нацелены на российских политиков и бизнесменов, которые получали выгоду во время президенства Владимира Путина и поддерживали его. Оказалось, что легендарная грузинская минеральная вода "Боржоми" также принадлежит олигархам, попавшим под санкции. Латвийские сети перестали вести дела с "Боржоми" напрямую. Теперь минеральная вода попадает на прилавки через посредников, и Генеральная прокуратура проверяет, насколько это законно, сообщает программа Nekā personīga.
После начала войны с прилавков латвийских магазинов исчезла минеральная вода "Боржоми", принадлежавшая Петру Авену и его деловым партнерам. В крупных сетевых магазинах этого товара пока нет, но в небольшие магазины "Боржоми" вернулся. Генпрокуратура поручила Службе государственных доходов (VID) проверить, не является ли это нарушением санкций.
В 2006 году Россия начала продовольственную войну против своих соседей. Был запрещен ввоз латвийской кильки, а также грузинских и молдавских вин. Запрет коснулся и одного из самых известных экспортных товаров Грузии - минеральной воды "Боржоми". В 2013 году контрольный пакет производителя "Боржоми" перешел в руки российской "Альфа-групп". Импортное эмбарго исчезло, и грузинская минеральная вода вновь появилась на крупнейшем экспортном рынке - в России.
После вторжения России в Украину были введены международные санкции против сотен российских политиков и олигархов, близких к Кремлю, в том числе против четырех владельцев "Альфа-групп": Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Петра Авена, который также имеет гражданство Латвии.
По данным грузинских СМИ, работа на заводе "Боржоми" было остановлена. Но через несколько месяцев "Альфа-групп" бесплатно передало правительству Грузии менее 8% акций компании. У попавших под санкции олигархов осталось 49,99% акций компании.
В Латвии эту минеральную воду не продают сети магазинов Rimi и Maxima. Rimi обосновывает это этическими соображениями.
"Боржоми" можно увидеть на полках в небольших сетевых магазинах. Минеральную воду можно найти в Mego, а также в Lats, Elvi и других торговых сетях. Ее также можно купить в магазинах Spirits & Wine, Alko Outlet, Latvijas Balzams и даже в Cenu klubs.
"Боржоми" также продают компании, специализирующиеся на канцелярских товарах, например Augļu serviss.
Минеральную воду можно купить даже в столовой Кабинета Министров.
В сети магазинов top! "Боржоми" тоже есть. Представители сети сообщили, что в мае прошлого года сеть прекратила продажу этого продукта. Но теперь они нашли поставщика, который не считается подпадающим под санкции.
Член правления и директор по маркетингу сети магазинов top! Илзе Приедите:
"Учитывая запрет на оплату продукции упомянутой грузинской компанией, сотрудничество с ней было прекращено. В декабре 2022 года, исходя из большого спроса со стороны покупателей и изменения структуры собственности "Боржоми", было принято решение о начале сотрудничества с латвийской компанией Konig Distribution, которая поставляет воду "Боржоми", произведенную в Грузии".
Остальные сети магазинов также сообщают, что данный товар приобретается у дистрибьютора Konig Distribution. Там подчеркивают, что строго соблюдают законодательство Евросоюза и Латвии, а программе Nekā personīga рекомендовали обраться к официальному представителю "Боржоми" в Латвии - литовской компании IDS Borjomi Europe.
Минеральную воду "Боржоми" в страны Балтии импортирует литовская компания IDS Borjomi Europe. Информация, опубликованная на сайте Службы расследования финансовых преступлений Литвы, свидетельствует о том, что активы этой фирмы заморожены, поскольку ее контролируют российские олигархи, находящиеся в европейском санкционном списке.
В этом месяце Генеральная прокуратура поручила Службе госдоходов проверить, не является ли продажа "Боржоми" нарушением санкций. Расследование началось после заявления российского активиста Дмитрия Саввина. Ранее он публично раскритиковал оккупацию Крыма. Это привело к тому, что его стали политически преследовать в России. В 2015 году он попросил политического убежища в Латвии.
В Европе компании, принадлежащие лицам, находящимся под санкциями, могут продолжать свою деятельность только в том случае, если они смогут гарантировать, что эти лица не будут контролировать компанию и не получат от нее выгоды.
Например, латвийская компания Severstal Distribution попавшего под санкции российского бизнесмена Алексея Мордашова, вместе со связанными с ней компаниями в Европе, полностью перешла к новым владельцам из Италии. Оплату за покупку они перевели на специальный депозитный счет, который будет заморожен на время действия санкций против Мордашова.
Публичной информации о том, поступает ли доход от продажи "Боржоми" попавшим под санкции предпринимателям, нет. По данным Таможенного управления VID, с лета прошлого года не было случаев, когда попавшие под санкции компании пытались ввезти в Латвию минеральную воду "Боржоми". Однако латвийская таможня контролирует только то, что ввозится через внешнюю границу страны. Товары, ввозимые из Литвы, не контролируются.
Владельцам "Альфа-групп" нелегко адаптироваться к жизни в санкционном списке. Михаил Фридман, имеющий российско-израильский паспорт, вернулся в октябре Москву. Герман Хан вернулся в Россию из Лондона еще в прошлом году и недавно проиграл судебное дело, в котором пытался оспорить санкции, введенные против него Евросоюзом. Алексей Кузьмичев был задержан во Франции месяц назад по подозрению в нарушении санкций и налоговом мошенничестве. Петр Авен, как утверждают его адвокаты, находится в Латвии. Однако этой осенью его имя также оказалось замешано в скандале.
"Кипрские документы", полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), показывают, что в день, когда против Авена ввели санкции, пять миллионов долларов были переведены с его счета в Австрии на счет компании, контролируемой его помощником. Затем они были перенаправлены на другие счета, контролируемые помощником. Расследование этих документов провел журналист Матей Рошка.
Авен и его деловые партнеры владеют банком и другими ценными активами в России. На Западе их крупнейшим активом была инвестиционная фирма LetterOne. После того, как пакеты акций олигархов были заморожены, миноритарный акционер получил право голоса. По данным The Financial Times, в прошлом году акционер выплатил 65 миллионов долларов США в виде бонусов руководству компании.
Представитель "Боржоми" в Латвии подчеркивает, что минеральная вода производится в Грузии, а ее распространением занимается офис в Украине. Он также отрицает, что перебои с поставками в прошлом году были каким-либо образом связаны с санкциями.
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