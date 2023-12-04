Цена золота достигла рекордного уровня

Цена на золото, считающаяся надежным вкладом во время экономических кризисов, ненадолго достигла 2135,39 доллара за унцию.

В продолжение торговой сессии цена на золото, впрочем, снизилась до 2069,01 доллара за унцию.

Аналитики отмечают, что цену на золото поддерживает и война Израиля и палестинской террористической группировки ХАМАС.

Между тем, надежды на снижение процентной ставки в следующем году оказали давление на доллар США, курс которого сейчас находится на самом низком за последние три месяца уровне, стимулируя спрос на золото.