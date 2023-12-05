В Латвии продолжается рост зарплат: какие сферы в лидерах?

Средняя брутто-зарплата, или до уплаты налогов, достигла 1549 евро, что на 11,8% больше, чем год назад, тогда как средняя зарплата после уплаты налогов составляет 1126 евро (+11%).

Радует то, что темпы роста заработной платы в третьем квартале превысили инфляцию, и дыра, оставшаяся в кошельках потребителей ко второй половине прошлого года, постепенно затягивается. Однако покупательная способность потребителей еще не восстановилась полностью - она по-прежнему отстает от доинфляционного уровня 2021 года примерно на 8%.

Высокие темпы роста заработной платы сохраняются с конца прошлого года. Этому росту в наибольшей степени способствовали напряженный рынок труда и высокий уровень потребительских цен - оба этих фактора заставили работодателей отреагировать на снижение покупательной способности работников и повысить заработную плату.

Росту заработной платы по сравнению с предыдущим годом, особенно среди низкооплачиваемых работников, способствовало также повышение минимальной заработной платы на 24%.

Следует также упомянуть о повышении заработной платы в бюджетном секторе. В государственном секторе зарплаты росли даже несколько быстрее (+13,7%), чем в частном (+11,1%).

Наибольший рост средней брутто-зарплаты (в размере 15-18%) зафиксирован в сфере электро-, газоснабжения, отопления и кондиционирования, сельском, лесном и рыбном хозяйстве, государственном управлении и обороне, а также на транспорте и в складском секторе.

С другой стороны, медленнее всего, примерно на 6-7%, заработная плата росла в административных и обслуживающих службах, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, а также в здравоохранении и социальном уходе.

Как и в начале этого года, с 2024 года будет увеличена минимальная заработная плата - до 700 евро в месяц. Это увеличение будет меньшим, чем увеличение в 2023 году, но оно затронет большее число занятых и, таким образом, поможет снизить экономическое неравенство.

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