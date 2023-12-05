Члены правления Latvijas gāze вместе с Rietumu banka планируют выкупить все акции компании

Калвитис убежден, что акции будут выкуплены раньше, чем через три года.

В настоящее время крупнейшими акционерами LG являются российский "Газпром" (34%), Rietumu Banka (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%).

Ранее сообщалось, что намеченная среднесрочная стратегия LG потребует значительных финансовых инвестиций. Команда руководства приступила к разработке новой стратегии предприятия, что также означает возможность освоения рыночной доли возобновляемых источников энергии на рынке стран Балтии.

Калвитис ранее отметил, что считает успешным такой ход развития событий, так как таким образом у латвийского капитала будет определяющий и контролирующий перевес на предприятии.

Как сообщалось, оборот Latvijas gāze в 2022 году составил 702,604 млн евро, что на 32,5% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании выросла многократно и достигла 40,824 млн евро.

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