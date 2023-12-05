Члены правления Latvijas gāze вместе с Rietumu banka планируют выкупить все акции компании

Три члена правления AS Latvijas gāze (LG) совместно с Rietumu Banka планируют выкупить все акции предприятия, сказано в сообщении предприятия бирже Nasdaq Riga.
Как сообщалось, члены правления Latvijas gāze Айгар Калвитис, Элита Дреймане и Эгил Лапсалис при помощи принадлежащей им целевой компании Energy Investments в конце ноября приобрели 28,97% акций Latvijas gāze у люксембургского инвестиционного фонда "Marguerite Gas II".
Теперь Energy Investments продолжает процесс выкупа акций руководством (management buy-out, или MBO) и достигнута договоренность с прежним финансистом процесса MBO - Rietumu banka - о дальнейших шагах.
Чтобы привлечь средства для следующих этапов выкупа акций, Energy Investments продала 28,97% акций LG, приобретенных на первом этапе, банку Rietumu banka как финансисту с правом обратного выкупа.
Соглашение содержит положения об обратном выкупе в течение трех лет. В сообщении на фондовой бирже говорится, что подобная модель финансирования распространена на ведущих финансовых и энергетических рынках Европейского союза. В течение этого периода Rietumu banka будет вкладчиком и полноправным акционером LG.
Калвитис, председатель правления Energy Investments, в сообщении бирже указал, что достигнутая с Rietumu banka договоренность позволит команде MBO выкупить акции LG у крупнейших акционеров в течение сравнительно короткого периода и сделать предприятие "флагманом энергетического рынка, находящегося под контролем местного капитала".
Калвитис убежден, что акции будут выкуплены раньше, чем через три года.
В настоящее время крупнейшими акционерами LG являются российский "Газпром" (34%), Rietumu Banka (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%).
Ранее сообщалось, что намеченная среднесрочная стратегия LG потребует значительных финансовых инвестиций. Команда руководства приступила к разработке новой стратегии предприятия, что также означает возможность освоения рыночной доли возобновляемых источников энергии на рынке стран Балтии.
Калвитис ранее отметил, что считает успешным такой ход развития событий, так как таким образом у латвийского капитала будет определяющий и контролирующий перевес на предприятии.
Как сообщалось, оборот Latvijas gāze в 2022 году составил 702,604 млн евро, что на 32,5% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании выросла многократно и достигла 40,824 млн евро.
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