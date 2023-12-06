В рижском IKEA открылись кассы самообслуживания

По информации IKEA, уже в первую неделю почти треть покупателей использовала кассы самообслуживания вместо обычных.

"В нашем магазине появились 12 касс самообслуживания, где покупатели могут самостоятельно отсканировать и оплатить покупки, а в случае вопросов получить помощь нашего работника. Такие кассы наиболее удобны для быстрых и небольших покупок", - сказал руководитель IKEA Latvija Петерис Гринбергс.

В кассах самообслуживания можно рассчитаться карточкой, а также с помощью подарочных карт и чеков из тароматов.

По словам руководителя IKEA Latvija, летом 2024 года в Лиепае будет также открыт новый пункт заказа и получения товаров. "Это будет первый уменьшенный формат IKEA в Латвии. Пункт заказа и получения товаров поможет клиентам спланировать, заказать и получить решения для дома, такие как мебель для кухни, ванной, шкафы, которые будут подобраны под размеры помещения и пожелания клиентов", - сказал Гринбергс.

Летом 2024 года в Лиепае будет открыт новый пункт заказа и получения товаров IKEA Фото: Пресс-фото

Также недавно IKEA начал предлагать свежеиспеченную пиццу в шведском бистро. В этот проект компания инвестировала около 90 тысяч евро. "Цена пиццы в IKEA начинается от 5,99 евро. Покупатели могут поесть на месте или взять пиццу с собой", - говорит руководитель торговой сети. В будущем IKEA планирует предложить набор для приготовления пиццы дома - тесто и начинку.

Также на предприятии сообщили, что осенью IKEA снизила цены на сотни своих товаров. "Стоимость жизни значительно возросла, но наше обязательство о доступных ценах сильнее, чем когда-либо раньше. Мы постоянно ищем способы по снижению цен на товары. Благодаря снижению затрат на материалы и транспорт и внутренним усилиям компании мы смогли снизить цены на сотни товаров", - говорит Гринбергс.

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