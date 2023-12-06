Предлагают ввести единый механизм формирования наценки на все рецептурные лекарства

Для реализации мер по обеспечению доступности лекарств, предложенных в этом докладе, НСЗ потребуется в 2024 году не более 6 277 610 евро, в 2025 году - не более 10 070 420 евро, а в 2026 году и в дальнейшем ежегодно - не более 10 070 420 евро.

Минздрав отмечает в докладе, что предложенные изменения в короткие сроки обеспечили бы пациентам снижение цен на лекарства на 15-20%, а все включенные в список компенсируемых лекарств медикаменты были бы компенсированы в размере не менее 75%. Кроме того, были бы введены равные принципы ценообразования на лекарства - как на компенсируемые, так и на остальные рецептурные лекарства. Предложения Минздрава способствуют повышению доступности лекарств и информации, а также открытости и доверию пациентов к системе здравоохранения.

По мнению Минздрава, при разработке новой модели наценок на лекарства важно способствовать развитию аптечных услуг и профессиональной независимости фармацевтов. Во время разработки новой модели наценок Минздрав обещает привлечь к дискуссиям представителей фармацевтической отрасли.

Минздрав признает, что выделенное государством финансирование на компенсацию лекарств в Латвии является одним из самых низких среди стран Евросоюза (ЕС) и на 34% ниже, чем в Литве и Эстонии. Поэтому в латвийский список компенсируемых лекарств не включен ряд медикаментов, доступных пациентам в Эстонии и Литве.

Жители покрывают из своих средств около половины от общего объема потребляемых в год лекарств и основную часть амбулаторно применяемых лекарств.

Общие траты населения на лекарства составляют 255,81 млн евро без PVN на рецептурные лекарства, не включенные в список компенсируемых лекарства, 28,94 млн евро без PVN - на доплаты пациентов за компенсируемые лекарства, а также 85,56 млн евро без PVN - на безрецептурные лекарства.

Размер компенсации за приобретение лекарств зависит от диагноза и установлен в размере 50%, 75% или 100%.

Расходы на лекарства, не включенные в список компенсируемых лекарств или включенные в случае других диагнозов, пациенты должны покрывать из собственных средств.

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