Фото ⟩ В центре Риги из-за очередного "мастера парковки" временно встали трамваи 11-го маршрута

В среду вечером в Риге, на улице Миера, из-за припаркованного слишком близко к рельсам автомобиля остановилось движение трамвая 11-го маршрута по направлению в Межапарк, сообщает Rīgas satiksme. В 20:28 движение было восстановлено.
В среду вечером в Риге, на улице Миера, из-за слишком близко припаркованного к рельсам автомобиля остановилось движение трамвая 11-го маршрута по направлению в Межапарк, сообщает Rīgas satiksme.
Kārtējais alternatīvi apdāvinātais atstājis auto uz tramvaja sliedēm Rīgā, Miera ielā. 11. tramvajs stāv. Pastumt neizdodas. pic.twitter.com/7CtE31PUUk— Māris Kalējs (@mariskalejs) December 6, 2023
По информации Rīgas satiksme, в среду вечером по техническим временно остановилось и движение трамваев 1-го и 5-го маршрутов по перекрестке улиц Слокас и Калнциема. В 19:30 движение было восстановлено, однако пассажиров просят принять во внимание, что трамваи курсируют с опозданием.
Sveicieni šoferītim pic.twitter.com/jZ8arNc1fj— Ivo Leitāns (@ivchix) December 6, 2023
В 20:28 движение было восстановлено.
Как уже сообщалось, в минувшее воскресенье в Риге, на улице Миера, по меньшей мере на час было парализовано движение, так как припаркованные на краю улицы легковые автомобили перегородили дорогу трамваю, который не мог проехать.
Как сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, плохо припаркованные автомобили были расположены недалеко друг от друга.
Рижская муниципальная полиция заявила, что 3 декабря к ним поступило уже четыре вызова на улицу Миера с жалобами на пять неправильно припаркованных автомобиля, которые заблокировали движение трамвая.
Все владельцы были оштрафованы. Одну машину эвакуировали, в остальных случаях на место происшествия приезжали сами владельцы машин и передвигали их. В таких случаях полиция имеет право эвакуировать мешающие автомобили, но всегда ищет самый быстрый способ восстановить движение.
"Напоминаем, что штраф за парковку автомобиля на трамвайных путях составляет 40 евро. Однако это не единственные расходы, с которыми приходится сталкиваться нарушителям - в случае эвакуации расходы на эвакуацию и хранение автомобиля должны быть покрыты за счет нарушителя. Возможно за такое нарушение придется нести гражданскую ответственность, а именно прикрыть убытки Rīgas satiksme", - подчеркивает полиция.
В полиции напоминают, что трамвай может беспрепятственно проезжать мимо припаркованных на обочине автомобилей, если между ними и поверхностью пути имеется расстояние не менее одного метра.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!