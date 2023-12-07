Тяжелая работа, маленькая зарплата - в самоуправлениях не хватает дворников

В основном дворниками работают пенсионеры с различными заболеваниями, которым трудно выполнять все рабочие требования.

В самоуправлениях также заметили, что в снежное время, когда работа особенно тяжелая, часть сотрудников злоупотребляет больничными листами.

Зимой работа дворников одна из самых тяжелых: с раннего утра должны быть очищены тротуары; то же самое - поздно вечером. И так на протяжении нескольких месяцев, когда природа посыпает города обильным слоем снега.

"Нелегко, во-первых, найти. А во-вторых, если мы найдем, встает вопрос о качестве работы. Если говорить о низкоквалифицированной рабочей силе, то найти стабильных работников в долгосрочной перспективе становится все труднее", - рассказала заместитель исполнительного директора Смилтенского краевого самоуправления Эвия Зурге.

"Бывает и так, что мы находим работника, но когда наступает такая зима, люди понимают, что эта работа физически слишком тяжела и они не могут ее выполнять. Все же статистика показывает, что у нас дворники - это пожилые люди", - рассказал председатель правления Valmieras namsaimnieks Андрис Кабракс.

То же самое сказали и в другом Видземском самоуправлении - Цесисском. Там даже заметили, что на работу поступают не только пенсионеры с проблемами со здоровьем, но и люди с зависимостями.

Перед камерой сами дворники говорить не хотят. Для них зарплата в 500 евро все-таки важна, поэтому есть страх потерять работу. Однако при выключенной камере признают - такая зарплата при настолько тяжелой работе очень низкая.

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