С 2024 года будет пересмотрена необлагаемая компенсация с подоходного налога

В четверг, 7 декабря, Сейм принял предложенные правительством и Министерством финансов поправки к закону "О подоходном налоге с населения", которые предусматривают пересмотр со следующего года размера компенсаций и других пособий, освобожденных от подоходного налога с населения (IIN).
Поправки внесены с учетом значительного роста цен на различные товары и услуги. Пересмотрен порог освобождения от IIN для страховых взносов по страхованию жизни, здоровья, а также в случае несчастных случаев.
До сих пор из доходов плательщика, а который уплачивается налог с заработной платы (без накопления средств), исключались пожизненные взносы, выплачиваемые страховой компании, зарегистрированной в Латвии или другом государстве-члене Европейского Союза, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые не превышают 10% начисленной плательщику в налоговом году брутто-зарплаты, но не более 426,86 евро в год.
В дальнейшем, принимая во внимание значительный рост цен на различные товары и услуги, закон увеличил общую сумму страховых взносов, которые не облагаются налогом на заработную плату, с 426,86 евро до 750 евро, если эти премиальные выплаты будут осуществляться в соответствии с договором страхования жизни, здоровья и от несчастных случаев.
Также с поправками в закон увеличен порог освобождения от IIN с 1000 евро в год до 3000 евро в год для отдельных льгот социального характера - помощи, предоставляемой из средств профсоюза, из фондов религиозной организации или ее учреждения, из средств общественно полезной организации.
Из закона также исключена норма, которая лишает плательщика налога на микропредприятия возможности представить налоговую книжку по месту получения дохода, и норма, которая предусматривает, что плательщик налога на микропредприятия не применяет необлагаемый минимум.
При этом, учитывая то, что плательщик подоходного налога микропредприятий, получающий доходы, облагаемые IIN, в дальнейшем будет иметь право применять необлагаемый минимум, то при определении суммы дифференцированного необлагаемого налогом минимума оправдано учитывать также доходы плательщика, которые он получил от своей хозяйственной деятельности в качестве налогоплательщика микропредприятий.
Законом предусмотрено, что к оправданным расходам плательщика могут относиться взносы, внесенные в частные пенсионные фонды.
В настоящее время Законом о труде предусмотрено, что работник и работодатель могут договориться о дистанционной работе, а расходы работника, связанные с дистанционной работой, несет работодатель, если иное не предусмотрено трудовым договором или коллективным договором, заключенным с профсоюзом.
Теперь закон в качестве постоянной содержит норму, освобождающую от налогообложения компенсацию за удаленную работу в размере 40 евро для работника, сохраняя обязательные условия ее применения.
Аналогичным образом, доход работника будет исключен из базы налога на заработную плату, если работодатель оплачивает работнику обучение для получения высшего образования.
Чтобы не создавать слишком тяжелое финансовое бремя для работодателя, облагая налогом на заработную плату и обязательными взносами государственного социального страхования плату за обучение работника для получения высшего образования, законом предусмотрено, что плата за обучение сотрудника в аккредитованных государством учебных заведениях Латвии, ЕС и в учебных заведениях стран ЕЭЗ, уплачиваемая работодателем, не считается доходом от оплачиваемого труда, если обучение связано с приобретением профессии и квалификации, которые необходимы для обеспечение экономической деятельности работодателя.
Закон содержит дополнительное исключение для плательщика в отношении доплат за высшее образование, оговаривающее, что плата за обучение не облагается налогом, если одновременно соблюдаются следующие условия - работник в течение налогового периода вносит доплату за получение высшего образования в размере не менее 30%, и не менее трех лет после окончания учебы состоит в трудовых правоотношениях с работодателем, осуществившим оплату за его обучение.
Также теперь законом будет предусмотрено, что условие об обязанности лица состоять в трудовых отношениях с работодателем, внесшим плату за его обучение для получения высшего образования, в течение не менее трех лет после окончания учебы не применяется, если работник или работодатель не могут поддерживать трудовые правоотношения в связи с объективными обстоятельствами, в том числе по состоянию здоровья работника, что будет подтверждено заключением врача, либо в случае ликвидации работодателя.
Если указанные условия не соблюдены, доход, полученный работником, будет облагаться налогом.
Поправки в закон "О подоходном налоге с населения" включены в пакет законопроектов бюджета 2024 года.
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