С 2024 года будет пересмотрена необлагаемая компенсация с подоходного налога

Из закона также исключена норма, которая лишает плательщика налога на микропредприятия возможности представить налоговую книжку по месту получения дохода, и норма, которая предусматривает, что плательщик налога на микропредприятия не применяет необлагаемый минимум.

При этом, учитывая то, что плательщик подоходного налога микропредприятий, получающий доходы, облагаемые IIN, в дальнейшем будет иметь право применять необлагаемый минимум, то при определении суммы дифференцированного необлагаемого налогом минимума оправдано учитывать также доходы плательщика, которые он получил от своей хозяйственной деятельности в качестве налогоплательщика микропредприятий.

Законом предусмотрено, что к оправданным расходам плательщика могут относиться взносы, внесенные в частные пенсионные фонды.

В настоящее время Законом о труде предусмотрено, что работник и работодатель могут договориться о дистанционной работе, а расходы работника, связанные с дистанционной работой, несет работодатель, если иное не предусмотрено трудовым договором или коллективным договором, заключенным с профсоюзом.

Теперь закон в качестве постоянной содержит норму, освобождающую от налогообложения компенсацию за удаленную работу в размере 40 евро для работника, сохраняя обязательные условия ее применения.

Аналогичным образом, доход работника будет исключен из базы налога на заработную плату, если работодатель оплачивает работнику обучение для получения высшего образования.