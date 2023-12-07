Детские пособия: оппозиция обвиняет коалицию в нежелании поддержать предложения по демографии

Сегодня Сейм отклонил предложение оппозиционного Национального объединения об обеспечении социальных взносов для молодых родителей в размере минимальной зарплаты.

Суть предложения в том, что если, например, человек расширяет свою семью после окончания университета, государство должно обеспечить за него социальные взносы в размере минимальной зарплаты, поскольку такие молодые родители выйдут на пенсию по меньшей мере через 20 лет. По мнению депутата Яниса Грасбергса, это не прямые бюджетные расходы, а выгода на будущее.

Грасбергс подчеркнул, что демография в целом "должна быть улучшена всеми средствами".

Другой депутат от Нацобъединения Артур Бутанс напомнил, что пособие по уходу за ребенком составляет сейчас 171 евро, на которые невозможно прожить. Политик отметил, что студенты также могут завести ребенка, запланированного или незапланированного, и "мы не должны наказывать их за это", сказав, что государство должно помогать, потому что в мир приходит следующий налогоплательщик.

Депутат от коалиции Гатис Лиепиньш ("Новое Единство") призвал отклонить предложение, так как "материнская зарплата" и другие пособия будут пересмотрены в феврале. Политик также отметил, что из госбюджета на реализацию демографических мер выделено 368 млн евро. Это на 30 млн или 8% больше, чем в 2023 году.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что ей приятно слышать, как мужчины защищают пособие по рождению ребенка. Премьер-министр призвала дождаться плана Министерства благосостояния, который предусматривает увеличение пособий.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!