Virši расширяется: весной компания начнет работу в Литве

"Литовский рынок очень важен для нас, мы рассматриваем его как важный рынок как для бизнеса, так и для частных клиентов", - говорит Янис Виба, председатель правления Virši-A .

Аудированный оборот группы Virši-A в прошлом году составил 375,11 млн евро, что на 69,8% больше, чем в 2021 году, а прибыль группы увеличилась на 56,7% и составила 10,37 млн евро. В то же время оборот самой Virši-A в прошлом году составил 350,827 млн евро, что на 59% больше, чем в 2021 году, а прибыль увеличилась на 0,7% и составила 5,449 млн евро.