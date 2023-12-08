Virši расширяется: весной компания начнет работу в Литве

Предприятие по торговле энергоресурсами AS Virši-A, работающее под брендом Virši, планирует открыть свою первую автозаправочную станцию (АЗС) в Литве весной следующего года, говорится в сообщении компании бирже Nasdaq Riga.
Первая АЗС Virši в Литве будет расположена на юге страны на автодороге А5 вблизи города Мариямполе.
Компания сообщила, что новое здание АЗС Virši площадью 314 квадратных метров с магазином и кафе находится в стадии строительства и строится в соответствии с существующей концепцией.
"Литовский рынок очень важен для нас, мы рассматриваем его как важный рынок как для бизнеса, так и для частных клиентов", - говорит Янис Виба, председатель правления Virši-A.
Он также ожидает, что присутствие компании в Литве окажет положительное влияние на развитие долгосрочной бизнес-модели Virši-A.
Аудированный оборот группы Virši-A в прошлом году составил 375,11 млн евро, что на 69,8% больше, чем в 2021 году, а прибыль группы увеличилась на 56,7% и составила 10,37 млн евро. В то же время оборот самой Virši-A в прошлом году составил 350,827 млн евро, что на 59% больше, чем в 2021 году, а прибыль увеличилась на 0,7% и составила 5,449 млн евро.
В группу Virši-A входят материнская компания Virši-A, Viršu nekustamie īpašumi, Virši loģistika и Virši Renergy.
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