81 зарегистрированное в Латвии предприятие в этом году получало продукты питания из России

Всего в список включено 19 предприятий, предлагающих услуги по перевалке грузов, складированию и транспорту.

Информация Firmas.lv свидетельствует о том, что тремя крупнейшими по обороту представителями логистической отрасли являются принадлежащее Ирине Харповой предприятие Transit Service Agency, которое в 2022 году работало с оборотом в 29,614 млн евро и прибылью в 342 879 евро, следующим идет Baltic Container Terminal, опосредованно являющийся частью зарегистрированной на Мальте Mariner Finance P.L.C, с оборотом в 19,466 млн евро и прибылью в 8,59 млн евро, а также принадлежащая Гинту Цауне (33,33%), Олегу Лукину (33,33%) и Дайнису Шульцу (33,33%) Prodimpekss loģistikas grupa, которая в 2022 году работала с оборотом в 12,077 млн евро и прибылью в 159 219 евро.

При этом в сообщении руководства к годовому отчету Transit Service Agency сказано, что компания в марте этого года ликвидировала российский филиал Transport Servis, который предназначался для выполнения услуг по экспедиции грузов транзитом из России через Лиепаю, но так и не приступил к работе.

Между тем, продукты питания из России за 11 месяцев хотя бы один раз получили в том числе несколько латвийских производителей продуктов питания и напитков.