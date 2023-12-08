81 зарегистрированное в Латвии предприятие в этом году получало продукты питания из России

За 11 месяцев этого года продукты питания, в том числе зерновые, из России получило 81 зарегистрированное в Латвии предприятие, свидетельствует имеющийся в распоряжении агентства LETA список предприятий.
Среди этих компаний не только связанные с транзитными услугами предприятия, посредством которых через Латвию перевозились зерновые, но и производители продовольствия и алкоголя, торговые предприятия различных отраслей и другие.
Директор департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Ивета Шице-Треде подчеркнула, что сейчас ни нормативы Европейского союза (ЕС), ни латвийские не ограничивают ввоз продуктов питания из России. Они на границе контролируются в обычном порядке.
В соответствующем списке есть как предприятия, которые осуществили ввоз продуктов один раз, так и предприятия, которые делают это регулярно.
Более подробных комментариев о предприятиях, которые регулярно ввозят в Латвию продукты из России, PVD не предоставила.
Крупнейшими по обороту представителями логистической отрасли в упомянутом списке из 81 предприятия являются ООО Baltic Container Terminal, ООО Cargo Concept, ООО Compass Transit, ООО Alpha Osta, ООО Jaunzeltiņi и связанное с ним ООО WT Terminal, ООО Apeks serviss, ООО Лиепайской специальной экономической зоны Ekers Stividors LP, ООО Prodimpekss loģistikas grupa, ООО Ventspils Grain Terminal, ООО Transit Service Agency, а также принадлежащее гражданке России ООО Ilior.
Всего в список включено 19 предприятий, предлагающих услуги по перевалке грузов, складированию и транспорту.
Информация Firmas.lv свидетельствует о том, что тремя крупнейшими по обороту представителями логистической отрасли являются принадлежащее Ирине Харповой предприятие Transit Service Agency, которое в 2022 году работало с оборотом в 29,614 млн евро и прибылью в 342 879 евро, следующим идет Baltic Container Terminal, опосредованно являющийся частью зарегистрированной на Мальте Mariner Finance P.L.C, с оборотом в 19,466 млн евро и прибылью в 8,59 млн евро, а также принадлежащая Гинту Цауне (33,33%), Олегу Лукину (33,33%) и Дайнису Шульцу (33,33%) Prodimpekss loģistikas grupa, которая в 2022 году работала с оборотом в 12,077 млн евро и прибылью в 159 219 евро.
При этом в сообщении руководства к годовому отчету Transit Service Agency сказано, что компания в марте этого года ликвидировала российский филиал Transport Servis, который предназначался для выполнения услуг по экспедиции грузов транзитом из России через Лиепаю, но так и не приступил к работе.
Между тем, продукты питания из России за 11 месяцев хотя бы один раз получили в том числе несколько латвийских производителей продуктов питания и напитков.
Среди них АО Amber Latvijas balzams; включенное в черный список Службы государственной безопасности ООО Pobeda Confectionery; принадлежащее гражданину Литвы Валдемару Валькюнасу предприятие по производству и торговле продовольствием ООО Voldemārs, работающее под брендами Valdo, Tautas и Labākais draugs; производитель крабовых палочек и изделий сурими ООО Atlantika International, а также ООО Aizkraukles saldumi.
Информация Firmas.lv свидетельствует о том, что три крупнейших по обороту пищевых предприятия в упомянутом списке - Amber Latvijas balzams миллиардера Юрия Шефлера, работавшее в прошлом году с оборотом в 108,128 млн евро и прибылью в 6,332 млн евро, принадлежащее Валькюнасу Voldemārs, оборот которого в 2022 году составил 22,764 млн евро, а прибыль - 501 584 евро; а также предприятие Алексея Крейпанса и Максима Анисимова Aizkraukles saldumi, работавшее в прошлом году с оборотом в 5,666 млн евро и прибылью в 247 673 евро.
В сообщении руководства к годовому отчету Amber Latvijas balzams сказано, что большую часть сырья и материалов компания ввозит от поставщиков из ЕС, в том числе основную часть этилового спирта. В то же время в сообщении руководства отмечается, что небольшую, но важную часть бизнеса Amber Latvijas balzams образует оказание логистических услуг связанным предприятиям, а также все больше растет объем услуг другим предприятиям алкогольной отрасли, например, услуг транзита, таможенных складов, комплектования и других.
А в сообщениях к годовому отчету Voldemārs утверждается, что предприятие не имеет никаких обязательств и договоров о сотрудничестве с российскими и белорусскими предприятиями и реализует товары, закупленные в европейских странах.
В списке предприятий, получивших продукты питания из России, значатся также несколько розничных торговцев, в том числе торгующие пищевыми добавками российского происхождения ООО Alankors и ООО NL Continent Baltic, управляющий розничной сетью Fix Price в Латвии ООО FP LV, а также управляющий принадлежащей гражданам России розничной сетью Mere ООО Latprodukti.
Ряд компаний, включенных в список, являются оптовиками. Среди прочего из России продовольственные продукты импортировал в Латвию оптовый торговец продуктами питания и напитками ООО Tabakas nams grupa, ООО Futurus Food, работающее под брендами Lienīte и Zelta saule, ООО Avento, ООО Vija SP, ООО Trade IG, ООО Avi Trade и другие. Кроме того, в список включены две принадлежащие гражданам Эстонии компании: оптовый торговец напитками ООО Ritaleks и оптовый торговец продуктами питания ООО Tirgpbalt-X.
В список включены также несколько связанных с сельским хозяйством компаний, например, принадлежащее литовскому предприятию Imlitex Latvija ООО Imlitex Latvija, занимающееся оптовой торговлей продовольствием, сырьем химической промышленности, электроэнергией и зерном, ООО Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca, оптовый торговец зерном ООО MG Trade и ООО Betamol.
По данным Firmas.lv, компания Imlitex Latvija в прошлом году работала с оборотом в 34,893 млн евро и прибылью в 916 433 евро, а на втором месте по обороту были MG Trade, принадлежащее Улдису Пирктиньшу (37,5%), и ООО Magnat Group, владельцами которого в равных долях являются Алексей, Александр, Галина и Александр Осипковы. MG Trade в прошлом году работало с оборотом в 19,818 млн евро и прибылью в 1,167 млн евро.
В состав концерна Magnat Group, которая является совладельцем MG Trade, входят также несколько поставщиков портовых и складских услуг (Port Magnat, Port Milgravis, Riga Nordic Terminal), а также оптовый торговец зерном и минеральными удобрениями MG Agro и Magnat Project Management, совершающий сделки с ценными бумагами.
Среди попавших в список компаний несколько таких, владельцами которых являются граждане России, например, принадлежащее гражданину России Александру Элкину предприятие по оптовой торговле косметикой ООО Asti Group, принадлежащая россиянам Кириллу Банчуку и Андрею Наговитчуну компания оптовой торговли лесоматериалами и стройматериалами ООО Grace Baltic, а также вышеупомянутая сеть Mere.
Как сообщалось, правительство Латвии во вторник, 5 декабря, решило призвать Европейский союз (ЕС) запретить импорт зерна из России и Беларуси.
Ранее директор департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы Ивета Шице-Треде сообщила агентству LETA, что за 11 месяцев этого года через пограничные пункты Латвии в ЕС было ввезено 382 808 тонн продовольственного зерна из России, в том числе 61 894 тонны в ноябре.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!