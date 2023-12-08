Инфографика ⟩ В Латвии начал расти уровень безработицы

К концу ноября 2023 года в NVA было зарегистрировано в общей сложности 48 184 безработных, что на 1101 человека больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 47 083 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября по-прежнему был в Рижском регионе - он составлял 4,2% от числа экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе - 10,8%, что больше на 0,3 процентного пункта.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы в ноябре вырос на 0,2 процентных пункта, составив в конце месяца 5,5% от численности экономически активного населения, в Земгале уровень зарегистрированной безработицы вырос на 0,3 процентных пункта и в конце месяца составил 5,1%, а в Видземе уровень зарегистрированной безработицы вырос на 0,2 процентных пункта, достигнув к концу месяца 5,6%.

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в ноябре не изменился, составив к концу месяца 4,2% от численности экономически активного населения.

В конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,1% от общей численности экономически активного населения.

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