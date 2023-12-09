Как изменились цена на топливо в столицах Балтии?

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, затем в Риге, а самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо в пятницу была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цены на 95-й бензин и дизельное топливо в течение недели не изменились и составили 1,614 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина снизилась на 1,6% до 1,499 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 0,6% до 1,539 евро за литр.

В Таллине на заправках Circle K цена 95-го бензина упала на 1,2% до 1,659 за литр, а дизельное топливо подешевело на 1,3% до 1,559 за литр.

Цены на автогаз в Риге и Таллине за неделю не изменились и составили 0,73 и 0,68 евро за литр соответственно. В Вильнюсе цена на автогаз выросла на 3,1 % до 0,672 евро за литр.

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