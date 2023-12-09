Оборонный бюджет в следующем году составит 2,4% от ВВП

Финансирование обороны в будущем году составит 1 280 380 620 евро, или 2,4% внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии, что на 141,56 млн евро больше, чем в прошлом году, сообщила агентству LЕТА старший пресс-офицер отдела общественных связей Министерства обороны Даниэла Рейхенбаха.
Она отмечает, что при этом оборонный бюджет будет постепенно увеличиваться каждый год - в 2025 году он достигнет 2,5%, а в 2026 году - 2,75% от ВВП страны.
Также планируется, что с 2023 по 2027 год в оборонный бюджет будет ежегодно вкладываться дополнительно 200 миллионов евро на укрепление возможностей противовоздушной обороны, что позволит повысить обороноспособность страны и укрепить безопасность Латвии в условиях меняющейся геополитической ситуации.
Основными приоритетами бюджета на 2024 год по укреплению обороноспособности страны будут улучшение боевых возможностей Национальных вооруженных сил - развитие ПВО средней дальности, приобретение систем береговой обороны и дальнобойной ракетной артиллерии, а также обеспечение полноценной Службы государственной обороны и улучшение системы резервистов Национальных вооруженных сил.
Развитие военной инфраструктуры, в том числе полигона "Селия", и внедрение комплексной системы национальной обороны также являются ключевыми приоритетами оборонного сектора.
Бюджет Министерства обороны на 2024 год разделен на три категории: персонал, содержание и инвестиции, то есть развитие потенциала и инфраструктуры.
В бюджете на следующий год 38%, или 433 млн евро, выделено на расходы на персонал, 30%, или 338 млн евро, - на техническое обслуживание и 32%, или 357 млн евро - на развитие потенциала и инфраструктуры.
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