Оборонный бюджет в следующем году составит 2,4% от ВВП

Она отмечает, что при этом оборонный бюджет будет постепенно увеличиваться каждый год - в 2025 году он достигнет 2,5%, а в 2026 году - 2,75% от ВВП страны.

Также планируется, что с 2023 по 2027 год в оборонный бюджет будет ежегодно вкладываться дополнительно 200 миллионов евро на укрепление возможностей противовоздушной обороны, что позволит повысить обороноспособность страны и укрепить безопасность Латвии в условиях меняющейся геополитической ситуации.

Основными приоритетами бюджета на 2024 год по укреплению обороноспособности страны будут улучшение боевых возможностей Национальных вооруженных сил - развитие ПВО средней дальности, приобретение систем береговой обороны и дальнобойной ракетной артиллерии, а также обеспечение полноценной Службы государственной обороны и улучшение системы резервистов Национальных вооруженных сил.

Развитие военной инфраструктуры, в том числе полигона "Селия", и внедрение комплексной системы национальной обороны также являются ключевыми приоритетами оборонного сектора.

Бюджет Министерства обороны на 2024 год разделен на три категории: персонал, содержание и инвестиции, то есть развитие потенциала и инфраструктуры.

В бюджете на следующий год 38%, или 433 млн евро, выделено на расходы на персонал, 30%, или 338 млн евро, - на техническое обслуживание и 32%, или 357 млн евро - на развитие потенциала и инфраструктуры.

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