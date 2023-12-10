Политическое измерение

Крестьянский Сейм просит политиков сделать все возможное, чтобы дешевое зерно из России, которое, вполне вероятно, было украдено из Украины, не искажало конкуренцию в Европе. Одна из возможностей - существенно увеличить пошлины за эти грузы, которые Латвия может взимать без согласования с Брюсселем.

Просьба ввести санкции в Европе может не увенчаться успехом, поскольку такие страны, как Италия и Греция, покупают огромные объемы российского зерна, чтобы производить, например, традиционную итальянскую пасту. И надеяться на совесть бизнесменов, занимающихся этим бизнесом, тоже неразумно.

"Такие инструменты должны были быть активированы правительством Латвии уже давно, если бы они были доступны. Latvijas dzelzceļš - это решение правительства, это решение Министерства сообщения", - говорит председатель правления Крестьянского Сейма Юрис Лаздиньш.

Министр сельского хозяйства Арманд Краузе (СЗК) считает, что затраты на контроль могут быть увеличены, поскольку продукцию, поступающую из РФ, следует контролировать более тщательно. "Как происхождение, так и остатки, которые стоят довольно больших денег, и это создает дополнительные расходы для страны. И именно поэтому я сейчас рассматриваю возможность повышения платы за контроль, что сделало бы для России невыгодным экспортировать эту продукцию через наши порты", - говорит Краузе.

В свою очередь, министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") заявляет: "На локомотивах написано LDz Cargo - дочернее предприятие латвийской госкомпании. Вопрос - хорошо ли это?".

LDz Cargo уже год как работает также в Эстонии, что считается первым подобным случаем в странах Балтии. Как пояснили программе в компании, их партнером по сотрудничеству является фирма, которая морским транспортом доставляет пальмовое масло из Индонезии в порт Палдиски. Дочерняя компания LDz Cargo, основанная в Эстонии, доставляет этот груз до границы с РФ, где его принимают локомотивы Российских железных дорог. В течение года таким способом к границе страны-агрессора было перевезено 250 тысяч тонн пальмового масла. Стоит отметить, что правительство Эстонии запретило своей госкомпании перевозить российские импортные и экспортные железнодорожные грузы.

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