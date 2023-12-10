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Сотни тысяч тонн: Латвия продолжают ввозить из РФ зерно. Активисты грозят перекрыть ж/д пути

rus.tvnet.lv
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Грузовой поезд.
Грузовой поезд. Фото: Lita Krone/LETA

Есть несколько учреждений, которые на разных этапах контролируют импорт и транзит зерна через Латвию, но ни одно не может дать точную оценку того, что происходит в этом торговом секторе. Вечером в пятницу, 8 декабря, премьер-министр подписала резолюцию, предписывающую нескольким министерствам и контролирующим учреждениям собрать информацию об импортируемом в Латвию российском зерне, чтобы можно было составить более полную картину о зерновых грузах, проходящих через Латвию.

Программа Nekā personīga на TV3 выяснила, что импорт и транзит зерна и различных зернопродуктов из РФ в этом году по всем позициям значительно увеличился. Тем временем активисты из-под Крустпилса готовятся перекрыть пути, если поток российского зерна через Латвию не прекратится.

Неделю назад в социальных сетях появились видеоролики, снятые некоторыми активистами из Крустпилса. На них изображено бесчисленное количество вагонов с зерном, направляющихся в Ригу. На вагонах по-русски написано "Зерно". Поезда тянет локомотив государственного предприятия LDz Cargo. За сутки, таким образом, было зафиксировано более 200 вагонов, следующих со стороны РФ. Видео опубликовал Гатис Аузиньш, который сам занимается торговлей зерном.

Аузиньш, владелец SIA Agrobalticum, выразил Nekā personīga мнение, что такая ситуация ненормальная. "Особенно с учетом того, что в последнее время мы получаем все больше сигналов от наших союзников о мрачном будущем, которое может нас ждать", - говорит он.

Автор видео и организатор круглосуточного дежурства в Крустпилсе - Гундарс Калве. В начале войны в Украине он трактором столкнул в Даугаву пушку, прославляющую советскую армию. Он также воевал в Украине. Как местный фермер он возмущен беспрецедентным количеством поездов, привозящих российское зерно в Латвию в последние месяцы.

Суточный рейд у железной дороги вместе с единомышленниками он организовал и на этой неделе, с четверга по пятницу. Сотрудники службы безопасности Latvijas dzelzceļš (LDz) попытались их прогнать. Результаты наблюдения: за сутки на Крустпилсскую железнодорожную станцию ​​прибыло 260 вагонов-зерновозов из России.

"Работая с этими убийцами, мы поощряем приближение этой войны и к нашим границам, - считает Гундарс Калве. - Мы сделаем все, чтобы остановить это. Это только цветочки, что мы фиксируем эти грузы. Будем думать. Соберемся и будем думать, что сделать, чтобы тем или иным образом остановить это".

"Может ли дойти до перекрытия путей или каких-то других действий? Да, да. Мирно стоять на путях, лежать на путях с символикой, с латвийскими и украинскими флагами в руках. Не хочу обрисовывать, когда такое может произойти, но думаю, что это вопрос времени", - сказал Калве.

В начале недели об объеме поставок зерна активисты сообщили в Госканцелярию президента. Вскоре все высшие государственные чиновники заговорили о спорной грузоперевозке через Латвию.

Пока журналистам не удалось получить полную картину потока зерна через Латвию. Продовольственно-ветеринарная служба раскрывает только названия компаний-получателей зерна из России в алфавитном порядке. Сколько ввозит каждый из них - общедоступной информации нет. Аналогичным образом действуют Служба государственных доходов, отвечающая за таможню, и Latvijas dzelzceļš.

Данные Latvijas dzelzceļš

Мартиньш Певко, член правления LDz Cargo, говорит: "Это зерно мы перевозим по железной дороге в Данию, Нигерию, Бельгию, Испанию, Марокко, Италию, Францию, Сальвадор, Кот-д’Ивуар, Турцию, Израиль, Мексику, Буркина-Фасо. Это очень обширный охват стран нашей планеты".

За 11 месяцев этого года LDz Cargo импортировала в Латвию 11 тысяч тонн зерна. Это примерно 3 состава поездов. Их покупают различные хлебопекарни и компании, занимающиеся разведением птицы в Латвии.

В свою очередь, транзитом через Латвию было экспортировано почти 3,4 миллиона тонн. Этим занимается не только LDz Cargo, но и компания Baltijas ekspresis. В этом году LDz Cargo отправила в порты транзитом 742 состава с зерном (в среднем по два в день). Baltijas ekspresis - 228 (приблизительно один состав каждые два дня). По приблизительным подсчетам LDz Cargo, за перевозку одного поезда от границы с Россией до порта Риги, Лиепаи или Вентспилса компания получает в среднем 24 тысячи евро. Это значит, что в этом году LDz Cargo получила за транзит зерна через Латвию почти 18 миллионов евро. Какова прибыль компании от этой суммы, член совета директоров не раскрывает.

"Если зерно - транзитное или импортное - попадет в список санкций, о которых должны позаботиться политики, мы это зерно транспортировать не будем. Статистика и грузоотправители, которыми мы располагаем, не свидетельствуют о том, что зерно было вывезено из Украины. Это российские грузоотправители. И никаких подробностей о происхождении зерна у нас нет", - рассказал Мартиньш Певко Nekā personīga.

Nekā personīga на этой неделе удалось выяснить ТОП-3 компаний, которые в этом бизнесе далеко впереди. Почти 2 миллиона тонн в этом году перевалило базирующееся в Лиепае TRANSIT SERVICE AGENCY. Его владелицей является Ирина Храпова, более подробной информации о которой в открытом доступе нет. На втором месте находится рижская компания ALPHA OSTA с объемом более полумиллиона тонн. Половина акций принадлежит компании, которая является владельцем крестьянского кооператива LATRAPS. Третье место с 369 тысячами тонн занимает COMPASS TRANSIT. В их структуру собственности входит руководство BluOrBank и люди уровня акционеров (Пешков Александр, Пешков Сергей, Чепульскис Олег, Кочетков Андрей).

Крупнейшие компании, обслуживающие транзит российского зерна через Латвию

TRANSIT SERVICE AGENCY - 1 973 115 тонн

ALPHA OSTA - 571 831 тонна

COMPASS TRANSIT - 369 906 тонн

Общий объем транзита - 3 394 616 тонн.

Данные Продовольственно-ветеринарной службы

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) контролирует товары, импортируемые в Европейский союз, в том числе в Латвию. При этом служба не предоставляет публичных данных о том, сколько российского зерна импортировала каждая из компаний. Служба подготовила для Nekā personīga список компаний, принявших зерновые грузы. Среди них 17 предприятий из Латвии.

По этим данным невозможно судить, являются ли они конечными получателями или лишь некоторыми из посредников. За 11 месяцев через границу Латвии в Европу из России было завезено 382 808 тонн продовольственного зерна. В ноябре была провезена шестая часть всего годового объема - 61 894 тонны. Крупнейшими покупателями российского зерна в Европе являются Бельгия, Нидерланды и Испания.

Импорт в ЕС и Латвию из России

2022 год: 303 000 тонн

11 месяцев 2023 года: 382 000 тонн

Источник: PVD

Получатели зерна в ЕС:

​Alpha Osta; SIA

ALVEDIK; SIA

Apeks serviss; SIA

Astramar Liepāja K.A.

ASTRAMAR LIEPĀJA K.A.; SIA

CALUNA AGRO TRADE BV

Cargo Concept; SIA

COMPASS TRANSIT; SIA

D. VERHELST-COPPENS AGRI NV / STORHA

Estreftransservice OÜ

FIRMA HANDLOWA WELTSAMEN LUKASZ GAWORSKI

Handegro GmbH

IMLITEX LATVIJA; SIA

INGRAN BV

JAUNZELTINI LTD

JAUNZELTIŅI; SIA

KLOUWERS

LOĢISTIKA AG; SIA

MG Trade; SIA

OLENA KIKOT OLENA MARIA

P.P.H.U. KAMPOL Krzysztof Łuźniak

Remars-Rīga; AS

Рижская фирма ŽAŅA LAGZDIŅA MAIZES FABRIKA; SIA

Saatenberg Handels & Consulting GmbH

STORHA

TRANSIT SERVICE AGENCY; SIA

UAB TRANSEKSPEDICIJA

Ventspils Grain Terminal; AS

VERHELST AGRI NV

WT TERMINAL; SIA

Источник: PVD

Более чем в четыре раза увеличился импорт зерна из Казахстана. До сих пор в PVD верили, что грузы действительно пришли из этой страны, хотя мировые СМИ активно сообщали о фальсификациях документов и других махинациях, позволяющих ввозить в Европу то же самое российское зерно.

Импорт в ЕС и Латвию из Казахстана

2022 год: 15 000 тонн

11 месяцев 2023 года: 65 000 тонн

Источник: PVD

Данные Службы госдоходов

Данные Службы госдоходов (VID) показывают, что основным товаром, импортируемым из России, является не зерно, а три побочных продукта, предназначенных на корм животным - семена подсолнечника, кукуруза, свекловичный жом. В этом году, по данным VID, в Латвию было импортировано 876 тысяч различных видов зерна и других продуктов. Транзит увеличился на миллион тонн. Цифры VID не соответствуют данным по транзиту и меньше, чем у LDz Cargo.

Общая тенденция - объемы по сравнению с прошлым годом растут практически по всем позициям. В несколько раз увеличился импорт и транзит из Беларуси, которой правит диктатор Александр Лукашенко.

Импорт из РФ в 2022-2023 гг.

Грозди семян подсолнечника на корм - 234 796 тонн; 275 315 тонн

Кукуруза - 140 808 тонн; 237 092 тонны

Свекловичный жом - 87 786 тонн; 173 129 тонн

ВСЕГО - 761 072 тонны; 876 581 тонна

Источник: VID

Транзит из РФ в 2022-2023 гг.

ВСЕГО - 1 706 017 тонн; 2 587 628 тонн

Источник: VID

Комментируя ситуацию, посол Украины в Латвии Анатолий Куцелов советует не торговать с Россией и не предоставлять ей транзитных возможностей.

Политическое измерение

Крестьянский Сейм просит политиков сделать все возможное, чтобы дешевое зерно из России, которое, вполне вероятно, было украдено из Украины, не искажало конкуренцию в Европе. Одна из возможностей - существенно увеличить пошлины за эти грузы, которые Латвия может взимать без согласования с Брюсселем.

Просьба ввести санкции в Европе может не увенчаться успехом, поскольку такие страны, как Италия и Греция, покупают огромные объемы российского зерна, чтобы производить, например, традиционную итальянскую пасту. И надеяться на совесть бизнесменов, занимающихся этим бизнесом, тоже неразумно.

"Такие инструменты должны были быть активированы правительством Латвии уже давно, если бы они были доступны. Latvijas dzelzceļš - это решение правительства, это решение Министерства сообщения", - говорит председатель правления Крестьянского Сейма Юрис Лаздиньш.

Министр сельского хозяйства Арманд Краузе (СЗК) считает, что затраты на контроль могут быть увеличены, поскольку продукцию, поступающую из РФ, следует контролировать более тщательно. "Как происхождение, так и остатки, которые стоят довольно больших денег, и это создает дополнительные расходы для страны. И именно поэтому я сейчас рассматриваю возможность повышения платы за контроль, что сделало бы для России невыгодным экспортировать эту продукцию через наши порты", - говорит Краузе.

В свою очередь, министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") заявляет: "На локомотивах написано LDz Cargo - дочернее предприятие латвийской госкомпании. Вопрос - хорошо ли это?".

LDz Cargo уже год как работает также в Эстонии, что считается первым подобным случаем в странах Балтии. Как пояснили программе в компании, их партнером по сотрудничеству является фирма, которая морским транспортом доставляет пальмовое масло из Индонезии в порт Палдиски. Дочерняя компания LDz Cargo, основанная в Эстонии, доставляет этот груз до границы с РФ, где его принимают локомотивы Российских железных дорог. В течение года таким способом к границе страны-агрессора было перевезено 250 тысяч тонн пальмового масла. Стоит отметить, что правительство Эстонии запретило своей госкомпании перевозить российские импортные и экспортные железнодорожные грузы.

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