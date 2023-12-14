Примите участие в опросе "Что вы знаете о простуде?" и выиграйте полезные призы

Избежать простуды осенью и зимой - это настоящая удача или особое искусство. Знаете ли вы, как защититься от вирусных инфекций? До 26 декабря ответьте на 10 вопросов и, если повезет, получите качественную оригинальную продукцию от латвийской фармацевтической компании Lotos Pharma.
Продукт Imunosil Virufix производства латвийской фармацевтической компании Lotos-Pharma представляет собой комбинацию пяти мощных противовирусных элементов, разработанную специально для поддержки иммунной системы. Входящие в состав активные вещества - витамин D, C, цинк, кверцетин, мелатонин - нацелены против проникновения и активности вирусов в организме, основываясь на научных данных о свойствах этих пяти элементов и максимальных дозах и максимально полезного эффекта. Более того, некоторые из этих элементов работают синергетически - их взаимодействие создает дополнительный эффект.
Imonosil Virufix еще и выгоден - его можно применять как для профилактики против вирусов, так и во время заражения, чтобы облегчить течение заболевания и предотвратить осложнения, а также после болезни, чтобы помочь быстрее преодолеть последствия.
Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.
Опрос подготовлен совместно с Imonusil Virufix.