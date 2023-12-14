Примите участие в опросе "Что вы знаете о простуде?" и выиграйте полезные призы

Продукт Imunosil Virufix производства латвийской фармацевтической компании Lotos-Pharma представляет собой комбинацию пяти мощных противовирусных элементов, разработанную специально для поддержки иммунной системы. Входящие в состав активные вещества - витамин D, C, цинк, кверцетин, мелатонин - нацелены против проникновения и активности вирусов в организме, основываясь на научных данных о свойствах этих пяти элементов и максимальных дозах и максимально полезного эффекта. Более того, некоторые из этих элементов работают синергетически - их взаимодействие создает дополнительный эффект.

Imonosil Virufix еще и выгоден - его можно применять как для профилактики против вирусов, так и во время заражения, чтобы облегчить течение заболевания и предотвратить осложнения, а также после болезни, чтобы помочь быстрее преодолеть последствия.