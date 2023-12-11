Министр поддерживает запрет на импорт российского зерна

Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") поддерживает идею запрета на импорт российского зерна, написал министр в своем Twitter.
"Мы должны выступать за выбор, который укрепит Украину, а не Россию. А также за выбор, который будет экономически болезненным в краткосрочной перспективе, но морально правильным и дальновидным", - сказал Бришкенс.
Он добавил, что Латвия может сделать это и в одиночку, но призывает всю Европу, особенно другие страны Балтии и Северной Европы, проявить солидарность, сделав запрет максимально эффективным.
В то же время он отмечает, что важно обеспечить беспрепятственный транзит украинского зерна по территории Европейского союза.
"Я всегда критически относился к длительной зависимости Latvijas dzelzceļš oт российских транзитных грузов с низкой добавленной стоимостью. Еще не поздно - самое время переориентироваться на Запад", - заявил Бришкенс.
Ранее RUS TVNET сообщал, что есть несколько учреждений, которые на разных этапах контролируют импорт и транзит зерна через Латвию, но ни одно не может дать точную оценку того, что происходит в этом торговом секторе.
Вечером в пятницу, 8 декабря, премьер-министр подписала резолюцию, предписывающую нескольким министерствам и контролирующим учреждениям собрать информацию об импортируемом в Латвию российском зерне, чтобы можно было составить более полную картину о зерновых грузах, проходящих через Латвию.
Программа Nekā personīga на TV3 выяснила, что импорт и транзит зерна и различных зернопродуктов из РФ в этом году по всем позициям значительно увеличился. Тем временем активисты из-под Крустпилса готовятся перекрыть пути, если поток российского зерна через Латвию не прекратится.
Неделю назад в социальных сетях появились видеоролики, снятые некоторыми активистами из Крустпилса. На них изображено бесчисленное количество вагонов с зерном, направляющихся в Ригу. На вагонах по-русски написано "Зерно". Поезда тянет локомотив государственного предприятия LDz Cargo. За сутки, таким образом, было зафиксировано более 200 вагонов, следующих со стороны РФ. Видео опубликовал Гатис Аузиньш, который сам занимается торговлей зерном.
Аузиньш, владелец SIA Agrobalticum, выразил Nekā personīga мнение, что такая ситуация ненормальная. "Особенно с учетом того, что в последнее время мы получаем все больше сигналов от наших союзников о мрачном будущем, которое может нас ждать", - говорит он.
Автор видео и организатор круглосуточного дежурства в Крустпилсе - Гундарс Калве. В начале войны в Украине он трактором столкнул в Даугаву пушку, прославляющую советскую армию. Он также воевал в Украине. Как местный фермер он возмущен беспрецедентным количеством поездов, привозящих российское зерно в Латвию в последние месяцы.
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