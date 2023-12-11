Министр поддерживает запрет на импорт российского зерна

"Мы должны выступать за выбор, который укрепит Украину, а не Россию. А также за выбор, который будет экономически болезненным в краткосрочной перспективе, но морально правильным и дальновидным", - сказал Бришкенс.

Он добавил, что Латвия может сделать это и в одиночку, но призывает всю Европу, особенно другие страны Балтии и Северной Европы, проявить солидарность, сделав запрет максимально эффективным.

В то же время он отмечает, что важно обеспечить беспрепятственный транзит украинского зерна по территории Европейского союза.

"Я всегда критически относился к длительной зависимости Latvijas dzelzceļš oт российских транзитных грузов с низкой добавленной стоимостью. Еще не поздно - самое время переориентироваться на Запад", - заявил Бришкенс.

Ранее RUS TVNET сообщал, что есть несколько учреждений, которые на разных этапах контролируют импорт и транзит зерна через Латвию, но ни одно не может дать точную оценку того, что происходит в этом торговом секторе.