Signet Bank завершил приобретение LPB Bank, сообщили агентству LЕТА представители Signet Bank.
В банке сообщили, что после получения разрешения Банка Латвии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также одобрения Совета по конкуренции в понедельник, 11 декабря, сделка была завершена.
Ожидается, что Signet Bank и LPB Bank продолжат работать как отдельные кредитные учреждения, и в их повседневной работе с клиентами и обслуживании не произойдет никаких изменений.
LPB Bank продолжит работать как дочерняя компания группы Signet Bank, сохранив лицензию кредитного учреждения и сосредоточившись на обслуживании финтех-предприятий, Banking as a Service (BaaS) и инновационных цифровых финансовых продуктах, говорится в сообщении банка. Сделка включает в себя ребрендинг LPB Bank.
По завершении подготовительных работ клиентам LPB Bank, пользующимся традиционными банковскими продуктами, будет предложено начать сотрудничество с Signet Bank.
О дальнейших планах развития LPB Bank будет сообщено отдельно.
По мнению банка, данная сделка позволит группе Signet Bank увеличить размер бизнеса, усилить цифровые решения, а также значительно расширить и диверсифицировать спектр финансовых услуг и продуктов, предлагаемых клиентам.
"Приобретение LPB Bank - один из стратегических шагов в развитии группы Signet Bank, который позволит нам использовать возможности роста в пространстве FinTech. Инновационные и эффективные, высокотехнологичные цифровые финансовые решения являются движущей силой будущего в банковском секторе, и интеграция цифровых решений LPB Bank укрепит финансовый потенциал группы Signet Bank", - заявил председатель правления "Signet Bank" Роберт Идельсон.
Он также отмечает, что в Латвии до сих пор не хватает банковских продуктов, ориентированных на обслуживание финтех-компаний и стимулирование инноваций в финансовой системе.
Председатель наблюдательного совета LPB Bank Биомин Кайем отмечает, что решение о продаже акций было принято после оценки ресурсов, ожиданий и видения развития группы.
За первые девять месяцев 2023 года прибыль Signet Bank составила 4 319 млн евро, а прибыль банковской группы - 3 794 млн евро. По состоянию на 30 сентября 2023 года активы Signet Bank составляли 385,373 млн евро, что на 2,3% меньше, чем в конце 2022 года.
Акционерами Signet Bank являются девять латвийских и международных частных инвесторов, в том числе Signet Acquisition III (24,5%), единственным акционером которого является американский инвестор Александр Соловей, RIT Group (19,51%), принадлежащая семье Рапопорт, и Reglink Ltd (15,93%), учредителем которой является Ирина Пигозне.
LPB Bank полностью принадлежит компании Mono Ltd. Владельцами Mono являются Михаил Ульман (49,43%), гражданин США Александр Плоткин (32,67%) и Биомин Кайем (17,9%), сообщает Firmas.lv.
Ульман является обвиняемым по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.
По размеру активов LPB Bank на конец 2022 года был самым маленьким банком в Латвии, свидетельствуют данные Банка Латвии.
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