Signet Bank завершил приобретение LPB Bank

Он также отмечает, что в Латвии до сих пор не хватает банковских продуктов, ориентированных на обслуживание финтех-компаний и стимулирование инноваций в финансовой системе.

Председатель наблюдательного совета LPB Bank Биомин Кайем отмечает, что решение о продаже акций было принято после оценки ресурсов, ожиданий и видения развития группы.

За первые девять месяцев 2023 года прибыль Signet Bank составила 4 319 млн евро, а прибыль банковской группы - 3 794 млн евро. По состоянию на 30 сентября 2023 года активы Signet Bank составляли 385,373 млн евро, что на 2,3% меньше, чем в конце 2022 года.

Акционерами Signet Bank являются девять латвийских и международных частных инвесторов, в том числе Signet Acquisition III (24,5%), единственным акционером которого является американский инвестор Александр Соловей, RIT Group (19,51%), принадлежащая семье Рапопорт, и Reglink Ltd (15,93%), учредителем которой является Ирина Пигозне.

LPB Bank полностью принадлежит компании Mono Ltd. Владельцами Mono являются Михаил Ульман (49,43%), гражданин США Александр Плоткин (32,67%) и Биомин Кайем (17,9%), сообщает Firmas.lv.

Ульман является обвиняемым по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.

По размеру активов LPB Bank на конец 2022 года был самым маленьким банком в Латвии, свидетельствуют данные Банка Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!