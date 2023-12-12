Галерея ⟩ Определился победитель конкурса эскизов проекта Рижской филармонии

Победители конкурса получили главный приз в размере 30 000 евро.

Как отметил председатель жюри Гатис Дидрихсонс, уже в первом туре конкурса эта работа была явным лидером, а во втором туре она еще более убедительно вырвалась вперед.

Государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне сообщила, что после окончания конкурса департамент имущества Рижской думы продолжит переговоры с победителями. Цель - разработать проект строительства в 2024-2025 годах.

После этого министерство и Рижская дума обратятся в правительство, чтобы найти финансирование для проекта. Это займет около года.

Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс выразил уверенность, что договор с победителями конкурса на строительный проект будет заключен в январе.

Строительство может занять 2,5 года после того, как будет готов проект и согласовано финансирование.

На конкурс было подано 38 предложений, шесть из которых прошли во второй тур.

Проекты второго тура конкурса будут выставлены до 15 января на 4-м этаже архитектурного факультета Рижского технического университета.

Рижская филармония, которая станет результатом перестройки Рижского дома конгрессов, будет постоянным домом для Латвийского национального симфонического оркестра, хора Латвийского радио и биг-бэнда Латвийского радио, а также государственного SIA Latvijas Koncerti.

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