Силиня: лидеры ЕС должны договориться о единой политике военной обороны

Комментируя высказывания Фишера, Силиня сказала, что на этой неделе примет участие в заседании лидеров стран ЕС - Европейского совета, на котором один из вопросов будет касаться повышения приоритетности европейской безопасности. При этом такой специфический вопрос, как программа ядерного сдерживания, среди лидеров ЕС до сих пор не обсуждался и вряд ли будет обсуждаться на предстоящем заседании Европейского совета с учетом того, что прежде всего необходимо договориться об общей европейской оборонной политике, сказала Силиня.