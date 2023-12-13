Признаки отчаяния. Почему третий визит Зеленского в США не привел к выделению нового пакета помощи

Теперь у Байдена остается только два варианта: либо и дальше пытаться убедить республиканцев смягчить свою позицию по вопросу миграции, либо пойти на уступки, которые очень не понравятся левому крылу Демократической партии.

Пока все похоже на то, что республиканцы готовы ждать момента, когда помощь Киеву закончится. Таким образом они смогут одержать победу над демократами, которая очень понравится их избирателям, давно выступавшим против новых денег для Украины.

Кроме того, нынешняя ситуация способна углубить раскол в стане демократов, что тоже улучшает республиканские шансы на президентских выборах в следующем году.

К тому же иммиграционная реформа — возможно, не единственное препятствие для выделения новой помощи Украине. После встречи с Зеленским спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что военная помощь зависит от «четкой стратегии» и соответствующего надзора со стороны Конгресса.

«Они нам не объяснили, какова стратегия по окончанию [войны]», — сказал он при этом.

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Фото: BBC

Подобные формулировки могут означать, что даже если в Сенате будет достигнута договоренность, это еще не гарантирует прохождение пакета в Палате представителей, разделенной между двумя партиями практически наполовину.