Самые популярные направления для полетов из Риги

Представители компании отмечают, что эти направления становятся все более популярными как для отдыха, так и для бизнеса.

Также среди популярных направлений airBaltic из Риги в ноябре были Копенгаген, Рим, Стокгольм и Вена.

За 11 месяцев этого года airBaltic перевезла 4,197 миллиона пассажиров, что на 37,5 % больше, чем за тот же период прошлого года.

Оборот airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза до 54,219 млн евро.

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