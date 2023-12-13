Самые популярные направления для полетов из Риги

Самыми популярными направлениями латвийской национальной авиакомпании airBaltic из Риги в ноябре были Дубай, Париж и Тенерифе, сообщили представители airBaltic.
Представители компании отмечают, что эти направления становятся все более популярными как для отдыха, так и для бизнеса.
Также среди популярных направлений airBaltic из Риги в ноябре были Копенгаген, Рим, Стокгольм и Вена.
За 11 месяцев этого года airBaltic перевезла 4,197 миллиона пассажиров, что на 37,5 % больше, чем за тот же период прошлого года.
Оборот airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза до 54,219 млн евро.
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