Латвия попала в десятку стран ЕС с ростом объемов промышленного производства

Самый стремительный рост в этот период зафиксирован в Греции (+10,8%), Дании (+6,9%), Словакии (+4,4%) и на Мальте (+1,9%).

Наибольший спад отмечен в Ирландии (-34%), Эстонии (-12,2%), Нидерландах (-11,1%), Бельгии (-9,4%) и Болгарии (-5,4%). В Литве выпуск промышленной продукции сократился на 1,6%.

В то же время в странах ЕС в октябре по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее выпуск промышленной продукции в среднем сократился на 5,5%, а в еврозоне - на 6,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем - сентябрем - выпуск промышленной продукции в октябре сократился на 0,5% в ЕС и на 0,7% - в еврозоне.

По сравнению с сентябрем наиболее стремительное снижение наблюдалось в Ирландии (-7%), на Мальте (-2,5%), в Нидерландах (-2,1%) и Румынии (-1,2%), наибольший рост отмечен в Греции (+6%), Португалии (+3,8%), Чехии (+2,9%) и Болгарии (+2,6%), а в Словении объемы выпуска промышленной продукции остались неизменными. В Латвии выпуск промышленной продукции вырос на 1,5%, в то время как в Литве он сократился на 0,9%, а в Эстонии - на 0,5%.

Данные ни в годовом, ни в месячном сопоставлении недоступны по Кипру.

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