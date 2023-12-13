ЕС все же разблокирует 10 млрд евро для Венгрии. Повлияет ли это на позицию Орбана?

Реформы, проводимые правительством премьер-министра Виктора Орбана с целью повышения независимости судебной власти, полностью соответствуют требованиям, о которых мы договорились, заявил комиссар юстиции ЕС Дидье Рейндерс.

"Мы получили достаточные гарантии, чтобы говорить о том, что независимость судов в Венгрии будет укреплена", - добавил он.

Однако еще 19 миллиардов евро, причитающиеся Венгрии из фондов ЕС, а также средства, выделенные Будапешту из специального фонда, созданного для поддержки восстановления экономики после пандемии Covid-19, по-прежнему заморожены.

ЕС заморозил эти средства, признав, что Венгрия не сделала достаточно для обеспечения верховенства закона и искоренения коррупции, процветающей во время правления Орбана.

Пока не ясно, повлияет ли частичная разблокировка средств на Орбана, который заявил, что наложит вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, решение по которым, как ожидается, будет принято на саммите блока, который начнется в четверг.

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